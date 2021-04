OCU: ¿Multas por no llevar la mascarilla en el coche?

Circulan muchas informaciones contradictorias, sobre posibles multas a conductores o viajeros que no llevaban la mascarilla. No es así: la DGT no te puede multar por no usar la mascarilla en el coche, aunque si viajas con personas que no conviven contigo, debes llevarla siempre.

Desde OCU han insistido en la necesidad de recurrir al uso de mascarilla siempre que no se pueda mantener una distancia social de seguridad (como sucede en el interior del coche).

Aunque no llevarla no sea una infracción de tráfico ni sea sancionable por la DGT, sí podría suponer un incumplimiento de las normas sanitarias establecidas para prevenir la transmisión de la COVID 19 en caso de que se viajara con personas no convivientes.

En ese sentido, si podrían sancionarte (igual que si se incumple el toque de queda, o cualquier otra de las medidas anti-COVID), pero serían las fuerzas del orden las únicas competentes para imponer una sanción que podría llegar a ser de 100 euros, según la Ley 2/21 de 29 de marzo.

En OCU han apelado a la responsabilidad individual y al sentido común y han recordado que siempre que se viaje en coche con personas que no sean convivientes es necesario utilizar la mascarilla y respetar las normas sobre uso (llevarla bien colocada, cambiarla con frecuencia, etc.): es una medida básica de seguridad para evitar contagios.