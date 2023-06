Más de 100.000 servicios prestados por voluntarios de la ONCE

Jueves, 22 Junio 2023 13:34

El Servicio de Voluntariado de la ONCE crece año a año y acaba de superar los 100.000 servicios prestados a personas ciegas o con discapacidad visual afiliadas a la Organización.

Desde hacer una llamada telefónica un día a la semana hasta correr una maratón, las opciones en el apoyo de los voluntarios y voluntarias no tiene límites.

En concreto, en Castilla y León hay un total de 217 personas voluntarias que, gracias a su participación, mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en la comunidad.

Este servicio sigue creciendo constantemente.

El coordinador general del Servicio de Voluntariado de la ONCE, José Ángel Barazal, ha explicado que “la evolución en los últimos años ha sido muy creciente ya que hemos pasado de prestar unos 50.000 servicios y llegar solamente a un 4 por ciento de afiliados a sobrepasar los 100.000 servicios y estar por encima del 10% de las personas ciegas”.

La ONCE cuenta actualmente con 3.050 personas, la mayoría a título personal y algunos de las 79 entidades colaboradoras, como Cruz Roja, Grandes Amigos o Fundación ONCE.

Para hacer voluntariado en la ONCE no se exige ningún perfil determinado, formación específica o experiencia previa. Cualquier persona mayor de 18 años que quiera dedicar su tiempo a esta labor social, puede hacer voluntariado.

Casi uno de cada dos servicios de voluntariado prestados en la ONCE se concentran en el programa de acompañamiento telefónico, tan necesario para paliar situaciones de soledad no deseada, un aspecto al que el Grupo Social ONCE dedica una especial atención.

Pero también los voluntarios y voluntarias de la Organización prestan otro tipo de apoyos, como el acompañamiento presencial a personas ciegas para realizar gestiones o acceder a lugares desconocidos o poco accesibles, la ayuda para practicar deporte o participar en actividades de ocio o, incluso, para la descarga de apps o uso de tecnología.

El Servicio de Voluntariado de la ONCE es una iniciativa social de apoyo a las personas afiliadas a la institución que, a causa de su ceguera, sordoceguera o baja visión, necesitan ayuda para realizar determinadas actividades cotidianas que permitan su total inclusión. Este servicio está presente en 135 centros de la ONCE, en los cuales se puede solicitar información y desde los que se gestionan acciones de voluntariado.

Plan de Voluntariado específico

En la actualidad, los más de 3.000 voluntarios de la ONCE llevan a cabo su labor a través de diferentes programas de voluntariado:

Programa de acompañamiento, para atender a quienes no poseen un grado de autonomía personal suficiente y no disponen de personas para acompañar en tareas cotidianas como visitas médicas, compras…

Programa acceso a la información, con el que se da apoyo a personas con dificultades de acceso a la información a través de las herramientas tecnológica y/o informáticas existentes. Incluso para leer cartas y/o otra documentación.

Programa deportivo, para facilitar la promoción deportiva de base, individual o grupal de los afiliados.

Programa cultural-recreativo, para hacer accesible la cultura y el ocio a las personas afiliadas, facilitando la participación de las mismas.

Programa de Difusión-Tutorización, para facilitar a nuevos voluntarios el conocimiento necesario para esta acción.

Programa de Voluntariado Internacional, que extiende estas iniciativas a personas ciegas y con discapacidad visual grave de otros países.

Video ‘Conoce el Servicio de Voluntariado de la ONCE’

Vídeo ‘¡Gracias, Voluntariado, de corazón!

Playlists ‘ONCE Voluntariado’