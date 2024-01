Madrid Fusión afronta su edición más ambiciosa

Miércoles, 17 Enero 2024 18:36

La vigesimo segunda edición de Madrid Fusión Alimentos de España será la más internacional y con mayor contenido de la historia de la cumbre gastronómica. Más de 220 ponentes y más de 1.800 congresistas se darán cita en la edición más ambiciosa.

El congreso presenta muchas novedades y la llegada de un nuevo escenario, Dreams #Spaintechfoodnation, en el que se abordará el futuro de la alimentación desde la ciencia y el ecosistema foodtech.

El nuevo Madrid Fusión Drinks se une a Madrid Fusión The Wine Edition y Madrid Fusion Pastry, que cumplen su cuarta edición este año y que refuerzan también su oferta.

Madrid Fusión incorpora también nuevos concursos y premios, como el Campeonato Nacional de Patatas Bravas o los Premios Mejor Desayuno de Hotel, Sala Revelación y Bartender Revelación.

Georgia será el País Invitado y Córdoba la Ciudad Invitada en una edición que batirá su récord de empresas en la superficie expositiva.

<https://madridfusion.us11.list-manage.com/track/click?u=e510cdf799026250526796cd6&id=56de865a63&e=0e65639818>

Madrid Fusión Alimentos de España volverá a Ifema los días 29, 30 y 31 de enero de 2024 para celebrar su vigésimo segunda edición.

Bajo el lema ‘Donde todo comienza’, la XXII edición del Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión Alimentos de España, <https://madridfusion.us11.list-manage.com/track/click?u=e510cdf799026250526796cd6&id=c56e4975e0&e=0e65639818> que tendrá lugar del 29 al 31 de enero, pretende resumir su importante contribución a la revolución gastronómica mundial, abordando desde una perspectiva profesional las nuevas tendencias y los caminos de futuro.

Este año, la cita gastronómica más influyente del mundo presenta, en su vigesimosegunda edición, muchas novedades y la llegada de un nuevo escenario: Dreams #Spaintechfoodnation. en el que el futuro de los alimentos, la innovación, la salud y el ecosistema foodtech serán protagonistas.

El congreso concentrará el foco de la gastronomía mundial en seis escenarios temáticos y más de 200 estands que ocuparán los 25.000 m2 del pabellón 14.0-14.1 de IFEMA

En la presentación a los medios celebrada esta mañana en el espacio All in One CaixaBank, el director general de Vocento Gastronomía y director de Madrid Fusión Benjamín Lana ha compartido las cifras y las líneas maestras de un evento “cuyo espíritu trata de reflejar lo que somos para no confundirnos en lo que debemos ser.

‘Donde todo comienza’ apela a ese instante y lugar en el que nacen las nuevas ideas, donde se muestra el talento y se busca la perfección. Es la combinación perfecta entre los sabores y las ideas”.

Para el director de Madrid Fusión, la de este año será la edición más ambiciosa y ratificará que sigue siendo un espacio de intercambio de conocimiento vinculado a la gastronomía y a la alimentación más influyente. “Sigue siendo 22 años después la cumbre más relevante a nivel profesional, y un detector de tendencias y lanzadera de muchos de los cocineros más relevantes del mundo”, ha explicado.

<https://mcusercontent.com/e510cdf799026250526796cd6/images/7bf38f26-95d3-1d4b-6fb5-86f4d7ce9d34.png>

José Carlos Capel, fundador y presidente de Madrid Fusión, ha destacado algunas de las líneas del programa que incluye tendencias como el agua, tan fundamental en la vida como en la cocina, y de la que hablarán chefs como Ángel León, Ricard Camarena, el colombiano Jeffeson García, que utiliza en cocina el agua de manantiales, o el orensano Miguel González, que lo hace con la de fuentes termales.

La pérdida de la biodiversidad será otro asunto muy relevante, que tematizará el original showcooking de Joan Roca y la directora del banco de semillas del fin del mundo, un gran almacén subterráneo de frutos en vías de extinción.

Así como el buscado umami, con la presencia de los dos mejores cocineros coreanos del mundo, Junghyun Park y Mingoo Kang . Por último, Capel se ha referido a otra importante actividad como son los concursos, “estímulos para seguir creciendo”, y que este año suma novedades, entre las que ha destacado el Premio al Mejor Desayuno de hotel; el Premio a las mejores patatas bravas, o el nuevo Premio Sala Revelación, “que tiene entre sus finalistas un 90% de mujeres, que hacen una labor realmente excepcional en la sala de muchos de los grandes restaurantes como sumilleres, camareras o jefas de sala”, ha comentado Capel.

<https://mcusercontent.com/e510cdf799026250526796cd6/images/6fa0596c-92cc-a960-9422-d5db68fb5a8f.png>

Con más de 20 bodegas inscritas con representación nacional e internacional, el evento volverá a contar con el espacio Madrid Fusión The Wine Edition Wines from Spain.

Este año, además, Madrid Fusión Alimentos de España crece con un espacio dedicado a espirituosos y coctelería, Madrid Fusión Drinks, que contará con ponencias de gran nivel protagonizadas entre otros por El Celler de Can Roca, Disfrutar, Angelita, Roberto Ruiz o Paradiso. Este congreso aporta también dos nuevos premios: Bartender Revelación y Mejor Espacio de Coctelería.

Se celebrará también una nueva edición de Madrid Fusión Pastry, el gran foro de Pastelería, Panadería, Chocolate y Café, con la presencia de grandes figuras como Jordi Roca, Paco Torreblanca o Jordi Butrón.

Pero, sin duda, la gran novedad de este año es Dreams #spainfoodtechnation, un nuevo espacio en colaboración con ICEX y la Fundación Alícia, entidad dedicada a la innovación tecnológica en cocina, a la mejora de la alimentación y a la valoración del patrimonio agroalimentario.

Según el director general de Alícia, Toni Massanés, la muestra tratará la alimentación del futuro, “huyendo de lo exclusivo y buscando lo inclusivo, para hacer que la excelencia se traduzca en lo que se va a comer mañana, no solo en los restaurantes de alta cocina, sino también en hospitales o escuelas. Queremos combinar la ciencia y la gastronomía buscando un equilibrio entre la salud, la sostenibilidad y el disfrute. Porque no nos olvidaremos del sabor, y por ello contaremos con verdaderos expertos del umami”.