Las tradiciones de boda más populares

Jueves, 15 Septiembre 2022 15:50

Septiembre es el mes que más matrimonios registra en España, segú el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net, que también apunta algunas de las tradiciones más secundadas por las parejas.

Según datos de Bodas.net, web de referencia en el sector nupcial y que forma parte del grupo internacional The Knot Worldwide, este año se prevé que se celebre un 20% más de bodas que en 2019, último año de actividad para el sector antes de la pandemia. Pese a una estacionalidad menos definida, septiembre sigue siendo el mes favorito para las parejas que darán el ‘sí, quiero’.

Bodas.net ha preguntado a las parejas si seguirán alguna tradición o tendencia en ese día tan especial para descubrir cómo serán las bodas de las nuevas generaciones que se casan en los próximos meses.

La tradición más secundada por las parejas españolas es la de servir alcohol el día de la boda. Un 93 por ciento de los y las enamoradas así afirma en una encuesta realizada por Bodas.net.

Y es que, ¿qué sería de una boda sin un gran brindis? Se trata de un porcentaje elevado si se tiene en cuenta el de países vecinos como Italia (66%) o Francia (56%), para quienes este aspecto parece no resultar tan fundamental.

Según la misma encuesta, entregar detalles de boda se convierte en la segunda tradición más seguida por los contrayentes.

En concreto, el 87 por ciento de las parejas entrega un detalle a los invitados el día del enlace. Se trata de una forma de agradecer que hayan querido compartir ese día tan importante con los protagonistas.

Por eso, la pareja busca mimar al máximo cada detalle e intenta que cada regalo sea especial.

En este sentido, no extraña que la búsqueda de los detalles y los recuerdos para los invitados sea el aspecto que mayor dudas genera durante la organización para 1 de cada 4 parejas, según el Libro Imprescindible de las Bodas.

En el top tres de tradiciones de las bodas españolas, se cuela el baile.

El 80 por ciento de las parejas españolas tiene un primer baile el día de la boda, según la encuesta de Bodas.net.

Y para uno de los momentos más míticos del gran día, ¿qué eligen? Para el baile nupcial, el mix de canciones (21%) y el clásico vals (9%) siguen siendo opciones para las parejas.

Sin embargo, cada vez más, los y las enamoradas prefieren elegir una canción especial para ellos (61%). “Perfect”, de Ed Sheeran, “Can't help falling in love”, de Elvis Presley, o “The Power of love”, de Céline Dion, están en la parte de arriba del ranking.

Para que este baile sea inolvidable, el 16% de las parejas acude a clases de baile y 1 de cada 2 confirma haber dedicado más de 10 horas a ensayar la coreografía, según la encuesta de Bodas.net.

Además de estas, cortar la tarta (67%), lanzar el ramo de novia (20%) o contar con damas de honor o best men (20%), son otras de las tradiciones más populares entre las parejas españolas.

Sin embargo, otras como la de solicitar la bendición de los padres antes de casarse (6%) o hacer el ‘first look’ antes de la ceremonia (5%), parecen no tener tanta popularidad, la primera porque la pierde y la segunda porque todavía parece que no ha llegado a nuestro país.

Son muchas las parejas que el día de su boda quieren seguir con alguna de las costumbres más típicas de las bodas, pero a la vez incorporar algo que las haga únicas.

En este sentido, cada vez son más los protagonistas del gran día los que buscan aportar ese toque personal, como brindar con el mismo vino con el que lo hicieron en la primera cita, regalar un detalle que les defina como pareja o bailar ‘su canción’. Y es que, nada más lejos de la realidad, la tradición no tiene por qué ser sinónimo de anticuado.