Las grandes amenazas para salud de mujeres y niños

Domingo, 04 Octubre 2020 09:22

Los logros conseguidos durante la última década para mejorar la salud de mujeres, niños y adolescentes están amenazados por los conflictos, la crisis climática y la COVID-19, según el informe Protect the Progress: Rise, Refocus, Recover, 2020 (PDF, en inglés), del movimiento Every Woman Every Child liderado por la Secretaría General de Naciones Unidas desde su lanzamiento en 2010.

Durante la última década las muertes de niños menores de cinco años llegaron en 2019 a su cifra más baja registrada, más de 1.000 millones de niños y niñas han sido vacunados, la cobertura de inmunización, los partos atendidos por personal cualificado y el acceso a agua potable han llegado a más del 80 por ciento, las muertes maternas han descendido un 35 por ciento desde 2000, con la bajada más pronunciada desde 2010 y se han evitado unos 25 millones de matrimonios infantiles.

Sin embargo, el coronavirus en concreto está agravando las desigualdades existentes con interrupciones de intervenciones sanitarias esenciales, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niños más vulnerables, el cierre de escuelas en 192 países, impactando en unos 1.600 millones de estudiantes en su momento álgido y la violencia doméstica y el abuso contra niñas y mujeres, así como la pobreza y el hambre, también está aumentando.

“Incluso antes de la pandemia por COVID-19, un niño menor de cinco años moría cada 6 segundos en algún lugar del mundo (…) Millones de niños que viven en zonas en conflicto y en escenarios frágiles afrontan dificultades aún mayores desde el inicio de la pandemia. Necesitamos trabajar juntos para abordar las necesidades inmediatas causadas por la pandemia, a la vez que fortalecemos los sistemas sanitarios. Solo así podremos proteger y salvar vidas”, ha asegurado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

En 2019, unos 5,2 millones de niños menores de 5 años y 1 millón de adolescentes murieron por causas prevenibles.; cada 13 segundos falleció un recién nacido, cada hora 33 mujeres no sobrevivieron al parto y unas 33.000 niñas se vieron obligadas a casarse, normalmente con hombres mucho más mayores.

El informe examina las desigualdades de fondo que siguen privando de sus derechos a mujeres, niños y adolescentes, y señala que el lugar de nacimiento es determinante para la supervivencia.

El año pasado, el 82 por ciento de las muertes de niños menores de 5 años y el 86% de las muertes maternas se concentraron en África subsahariana y en Asia meridional: 9 de cada 10 infecciones pediátricas de VIH/Sida ocurrieron en África subsahariana, y las tasas de mortalidad materna, neonatal, infantil y de adolescentes fueron considerablemente más altas en países afectados por conflictos de manera crónica.

Un plan de acción contra la COVID-19

En el documento se pide a la comunidad internacional:

Luchar contra la COVID-19, respetando al mismo tiempo los compromisos que pueden mejorar las vidas de mujeres y niños, y no ampliar la brecha entre promesas y realidad. Invertir en la salud de todas las mujeres, niños y adolescentes, en todas las crisis. Si no se intensifican los esfuerzos para combatir las muertes infantiles prevenibles, unos 48 millones de niños menores de cinco años podrían morir entre 2020 y 2030. Casi la mitad de estos decesos se producirían entre recién nacidos. Impulsar el movimiento Every Woman Every Child, que es más necesario que nunca en estos momentos de crisis mundial y cuando entramos en la Década de Acción de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Hay que defender el multilateralismo y movilizar a la acción en todos los sectores para proteger las enormes inversiones y logros conseguidos, y para proteger la salud y el bienestar de cada mujer, niño y adolescente, esté donde esté.