Las denominaciones de origen del vino reafirman propuestas para que el sector vuelva a crecer

Martes, 26 Noviembre 2024 08:19

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la asociación que representa a las denominaciones de origen de vino de nuestro país, ha refrendado las propuestas de las denominaciones de origen europeas para revitalizar el sector del vino.

La XXXIV Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), máximo órgano de gobierno de la asociación que representa a las denominaciones de origen de vino, se celebró el 22 de noviembre, en la bodega Viñas del Vero, en el marco de un programa de actividades preparado por la DOP Somontano, que ejerció como anfitriona de la cita, para conmemorar el 40 aniversario de esta denominación.

La sesión centró buena parte de su contenido en las conclusiones preliminares del Grupo de Alto Nivel para la Política Vitivinícola, en el que Comisión Europea, Estados miembros y organizaciones sectoriales vienen debatiendo desde septiembre las políticas que el sector necesita para volver a crecer y cuyas sesiones finalizarán el próximo mes de diciembre.

Así, la mayoría de las 56 denominaciones de origen que forman parte de CECRV, presentes en la Asamblea, reafirmaron sus propuestas para revitalizar el sector.

Entre ellas, como prioritarias, mejorar el acceso, la aplicación y la justificación de las ayudas a la promoción, que se introduzca en el sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo la posibilidad de no crecimiento en superficie anual cuando el mercado no lo admite, tanto a nivel nacional, como a nivel de DOPs, que se permita la gestión financiera plurianual de la Intervención Sectorial del Vino, con el fin de que se puedan realizar asignaciones financieras entre intervenciones para evitar que se pierdan los fondos no utilizados, y que el uso de las medidas excepcionales en caso de crisis o perturbación del mercado sea más flexible, más ágil y permita su empleo rápido y de la forma más quirúrgica posible.

Asimismo, las denominaciones de origen de vino españolas refrendaron su apoyo a otras medidas propuestas por la Comisión Europea y por los Estados miembros, como la adopción de nuevas prácticas enológicas para lograr productos más adaptados a las demandas de los consumidores, maximizar el apoyo al enoturismo y promover la armonización normativa que facilite las ventas transfronterizas de vino (comercio online) a nivel de la UE.

Con todo, la Asamblea General de CECRV dio también su apoyo a un plan de acción para las indiciaciones geográficas europeas (DOP/IGP) que han elaborado conjuntamente las organizaciones sectoriales que representan a los productos agroalimentarios amparados por su origen (EFOW, ORIGIN y AREPO) y que ha sido presentado recientemente a la Comisión Europea.

El plan, que propone más de 35 acciones, repartidas en 10 ejes temáticos, busca que durante la presenta legislatura las instituciones de la Unión Europea sigan favoreciendo el desarrollo de las figuras de calidad, su protección y las competencias de los órganos de gestión de las mismas (Consejos Reguladores en el caso de España).

Por otra parte, la XXXIV Asamblea General validó igualmente que CECRV y Origen España, las dos organizaciones que representan a las denominaciones de origen de vino y del resto de productos agroalimentarios respectivamente, firmen un acuerdo de colaboración, que les permita un marco estable de colaboración para, entre otros fines, proteger y defender conjuntamente las figuras de calidad, intercambiar buenas prácticas y educar y divulgar sobre el concepto “denominación de origen” entre los consumidores.

Durante la sesión, se informó también a los miembros de CECRV de las recientes reuniones con los portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, haciendo hincapié en los diferentes asuntos abordados con los legisladores, entre ellos, además de los ya mencionados, la petición por parte de CECRV para que se retome por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la reforma de la figura de las DOP de solicitante único (los “Vinos de Pago”), cuya necesidad, a juicio de la Conferencia, sigue vigente, a pesar del infructuoso intento de reforma que planteó el MAPA durante la legislatura anterior.

Por último, la Asamblea General concluyó refrendando la entrada en CECRV de la DOP Campo de Calatrava, sumando así la Conferencia un socio más, siendo ya 56 de las 71 denominaciones de origen de vino que existen en nuestro país, ampliando así, además de la ya muy mayoritaria representatividad sobre el total de las denominaciones de origen de vino que existen en nuestro país, diversidad y pluralidad de visiones y ámbitos territoriales.