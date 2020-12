Diez experiencias únicas para olvidar 2020

Jueves, 24 Diciembre 2020 09:04

Los ciudadanos más atrevidos o impacientes ya están comenzando a plantearse viajar a lo grande en el 2021. Civitatis, la empresa líder en la reserva de visitas guiadas, excursiones y actividades por todo el mundo, ha preparado un listado con 10 experiencias únicas para olvidar 2020 y dar la bienvenida al 2021.

Conducir un tanque de la Unión Soviética

Si se habla de actividades relacionadas con el mundo militar, Rusia no tiene rival. En Moscú es posible encontrar experiencias de esta temática por todos lados. Una de las más curiosas es sin duda la de pilotar un tanque de guerra soviético en una base militar rusa. Para redondear la experiencia, al acabar el recorrido se procederá a disparar kalashnikovs, brindar y beber vodka: ¡en este orden, claro!

Curso de supervivencia ártica en Finlandia

Nunca se sabe cuándo puede llegar a ser útil, pero lo que está claro es que disfrutar de un curso de supervivencia ártica en Pyhä, Finlandia, es una experiencia única e inolvidable. La instrucción permite emular a Bear Grylls, El último superviviente, y aprender a sobrevivir al frío polar o construir un quinzee (el iglú típico de Laponia), entre otras muchas cosas, todo ello aderezado con el espectacular paisaje blanco inmaculado del Parque Nacional Pyhä-Luosto.

Taller de queimada en Santiago de Compostela

No es necesario salir de España para disfrutar de una experiencia única en 2021. En Santiago de Compostela es posible apuntarse a un taller de queimada, donde una meiga gallega (haberlas, haylas) enseña a los asistentes congregados en torno a una mesa esotérica el conjuro para preparar una auténtica queimada gallega. Por supuesto, ¡al terminar hay que beberla

Ceremonia de culto a la Pachamama en Perú

En muchas comunidades de Perú aún perdura el culto a la Madre Tierra o Pachamama, su nombre en quechua. En la ciudad de Urubamba hay chamanes que celebran esta ceremonia de Pago a la Tierra en público, para que los visitantes también puedan disfrutar de la experiencia. Entre las partes del ritual se encuentran la lectura de las hojas de coca o las ofrendas de los productos de las cosechas envueltos en textiles andinos a la Pachamama.

Recorrido por los túneles de la guerra de Vietnam en Cu Chi

En Vietnam existe un lugar que recuerda vívidamente la etapa bélica del país. Se trata de los túneles de Cu Chi, usados por los guerrilleros del Vietcong para ocultarse de los militares estadounidenses. Con esta excursión a Cu Chi desde Ho Chi Minh (la antigua Saigón) es posible recorrer estas galerías y túneles subterráneos, algunos tan estrechos que solo cabe una persona con los brazos extendidos hacia arriba. Uno de los tours más particulares del mundo y, desde luego, ¡no apto para claustrofóbicos!

Boda masái en Kenia

Cada vez son más las parejas que escogen viajar a países exóticos y sellar su amor por los diferentes ritos no cristianos, como por ejemplo, las bodas masái de Kenia. Pese a que se trata de un enlace puramente simbólico, pues no está reconocido legalmente, casarse con un rito ceremonial dirigido por un anciano de la tribu masái es algo difícil de olvidar no solo en 2021, ¡sino en toda la vida! Y si a eso se le suma que al poblado masái se llega en globo aerostático cruzando la sabana africana...

Taller de puros cubanos en La Habana

En Cuba no solo es posible disfrutar de los mejores puros habanos, ¡sino que también es posible convertirse en un auténtico experto sobre ellos! En La Habana existe un taller de puros cubanos donde los alumnos aprenden a diferenciarlos, a liarlos y, por supuesto, a saborearlos. Todo ello acompañado, para regocijo de los más hedonistas, de una copa del mejor ron cubano.

Baño con tiburones blancos en Sudáfrica

El baño con tiburones blancos es una experiencia solo apta para valientes en la que está asegurada la adrenalina, pese a que no es peligrosa en absoluto (siempre que se sigan las pautas del monitor). Los tiburones blancos de las aguas sudafricanas se observan desde tan cerca que casi puedes olerlos (desde luego, ellos huelen al humano). Para garantizar la seguridad de los intrépidos participantes, estos se parapetan en todo momento tras una jaula protectora con barrotes de hierro.

Construcción de un iglú en Andorra

Para sentirse en la piel de un esquimal no hace falta salir de la Península Ibérica, aunque sí de España: ¡basta con viajar a Andorra! En la estación de esquí de Grandvalira es posible apuntarse a un curso exprés de hora y media donde aprender todos los secretos para la construcción de un iglú auténtico. ¡Tan divertido como curioso y (nunca se sabe) útil!

Excursión a la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur

Los doscientos kilómetros de largo y cuatro de ancho que separan las dos Coreas son, para muchos, una de las zonas más tensas y peligrosas de todo el mundo. Sin embargo, esta beligerancia latente no impide que se puedan visitar: existe desde Seúl (desde Pyongyang es bastante más complicado) una excursión a la zona desmilitarizada de Corea, ideal para conocer en mayor profundidad el conflicto ideológico y militar entre estos dos países y sentir la adrenalina de poder observar desde Corea del Sur al país comunista a través de unos teleobjetivos.