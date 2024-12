Cruz Roja homenajea a voluntarios que ayudan a afectados por Dana

Miércoles, 04 Diciembre 2024 16:04

Con motivo de la celebración mañana, 5 de diciembre, del Día Internacional del Voluntariado, Cruz Roja Española homenajeará a los miles de personas voluntarias, vinculadas o no a la Organización humanitaria, que se movilizaron desde el pasado 29 de octubre en ayuda de las decenas de miles de personas damnificadas por la DANA que asoló varias provincias del país, especialmente Valencia.



En el marco de dicho homenaje y bajo el principio de Unidad, uno de sus siete fundamentales, Cruz Roja ha puesto en marcha una acción que, bajo el nombre ‘#fundidoarojo’, animará a quien lo desee a aplicar ese efecto mañana, 5 de diciembre, en su foto de perfil en redes sociales.

En relación a la conmemoración de la fecha, la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, ha felicitado “a todas las personas voluntarias y agradecer toda la actividad que realizan siempre, poniendo el foco en algo que ha sucedido recientemente, que ha sido la DANA, donde también han estado”.

En la actualidad la operación de la emergencia está finalizando la fase de respuesta inmediata, iniciada con las primeras lluvias, y pasando a una segunda fase más orientada hacia la recuperación.

En la primera fase, Cruz Roja acumula más de 262.000 asistencias, ofreció manutención a más de 146.000 personas afectadas e intervinientes y alojó a más de 4.200 personas en los albergues habilitados, entre otras acciones.

La solidaridad expresada para con las víctimas en las dos primeras semanas tras la DANA, permitió a Cruz Roja recoger más de 43 millones de euros de donaciones de particulares y 30 de entidades públicas y privadas.

Dicha suma, en su totalidad, se destinará al Plan de Respuesta a tres años, con el que prevé atender a más de 100.000 personas y para lo que la Organización acaba de anunciar la movilización de 22 millones de euros.

En la segunda fase, va a ser primordial la colaboración de las personas voluntarias para continuar atendiendo a todas las víctimas y personas damnificadas, dando una especial relevancia tanto al reparto de ayudas como a la asistencia psicológica que precisarán no sólo a corto, sino también a medio y largo plazo.

Un homenaje muy merecido, también en Castilla y León

Este año, más que nunca, se ha de reconocer la labor de un voluntariado que resulta fundamental para atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. En la actualidad, Cruz Roja en Castilla y León cuenta con 13.485 personas.

De ellas, un 65% son mujeres (8785) y un 35% son hombres (4700). Las actividades en las que más intervienen son aquellas relacionadas con la Inclusión Social, la Salud, la Educación y los Socorros.

La directora de Voluntariado, Participación y Desarrollo Territorial de Cruz Roja en Castilla y León, María de Diego Maté, ha resaltado que "la motivación del voluntariado es clave para alcanzar una sociedad más justa, gracias a su participación y liderazgo, logramos esta cerca de las personas que más lo necesiten, transformando sus entornos, con enfoque de cercanía. Por ello, un día como hoy es crucial reconocer su labor: Gracias voluntariado, sin vosotras/os no sería posible”.

Cruz Roja en Castilla y León, desarrolla, actualmente, tres proyectos vinculados a la promoción y capacitación del voluntariado en medio rural, centrándose en la gestión del talento teniendo en cuenta diversos perfiles y en pro de la motivación de las propias personas.

Estos proyectos “Fomento del voluntariado ejercido por las personas mayores en el medio rural”, “Promoción del voluntariado en el medio rural” y “Formación del voluntariado en el medio rural” están subvencionados por la Junta de Castilla y León, concretamente por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y están financiados con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general.

Un viaje que te cambia

A la acción simbólica de #fundidoarojo’, se une la campaña que Cruz Roja ha lanzado este año para sensibilizar a la población sobre la importancia de hacer voluntariado.

Bajo el título ‘El Viaje que te Cambia’, la Organización pone en valor esa experiencia transformadora que viven todas las personas cuando se inician en el voluntariado.

De la misma manera que en un viaje, cuando una persona empieza a hacer voluntariado su vida es un antes y un después, en el que vive nuevas experiencias, entra en contacto con contextos diferentes, comienza a desarrollar nuevas habilidades y competencias, afronta nuevos retos y crea recuerdos inolvidables gracias a que el voluntariado “te lleva a tu mejor versión”.

A este respecto, la presidenta de Cruz Roja Española ha recordado que "el voluntariado es un viaje que tiene repercusión en quien lo realiza” .

Y a ese respecto ha añadido que “el voluntariado cambió mi vida y mi modo de ver el mundo y me hizo ser consciente de otra realidad, donde hay personas que viven en situación de desigualdad y que no pueden desarrollar una vida plena por determinadas circunstancias. Ejercer el voluntariado me hizo ser consciente de ello pero también me hizo ser consciente de que algo había que hacer para dar respuesta a estas situaciones".

La campaña ha sido posible gracias a la labor de catorce personas voluntarias de la entidad, a cuatro personas usuarias y se ha grabado en la ciudad de Málaga.

Más información en: https://www2.cruzroja.es/elviajequetecambia