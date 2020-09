COVID 19: la preocupación de los pacientes oncológicos

Viernes, 18 Septiembre 2020 16:12

La asociación CRIS contra el cáncer está preocupada por los retrasos en los tratamientos de los pacientes oncológicos ante una segunda oleada de Covid-19. Uno de los investigadores, el doctor Pedro Segura, lo explica en un video.

https://www.youtube.com/watch?v=7wAYlxoYh_M

El Dr. Pedro Segura, que lidera la Unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales del Hospital Clínico San Carlos, junto al Dr. Alberto Ocaña, ha resaltado la importancia de no dilatar o posponer terapias a los pacientes con cáncer en esta segunda oleada.

“Los hospitales están articulando procedimientos para que estos pacientes no noten que hay una epidemia y vayan por otro circuito diferente. El planteamiento actual es tratarles como si no hubiera pandemia, pero con cuidados más exhaustivos, que no estén tanto tiempo en el hospital, mejor medicamentos oral que intravenoso, tener un seguimiento muy continuado a través de proyecto de telemedicina que permite tener a los pacientes controlados sin que venga, y el envío de medicamentos a domicilio, etc. Está funcionando muy bien”, ha explicado.

También ha resaltado que es importante la concienciación del entorno del paciente, que saber la importancia de seguir las medidas de aislamiento y protección, ya que parte del riesgo de la propia infección del Covid para pacientes con cáncer es que tengan que parar el tratamiento oncológico, que es lo que realmente controla su enfermedad.