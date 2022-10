Casi 220.000 desapariciones registradas

Domingo, 16 Octubre 2022 08:01

El número total de denuncias registradas de desapariciones en el Sistema PDyRH (Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar) a fecha de 31 de diciembre de 2020 es de 219.425; de ellas, un 20’1 por ciento, corresponden a menores extranjeros no tutelados fugados de centros de protección.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha presentado el Informe anual 2020, en el cual se desgranan los datos estadísticos en materia de personas desaparecidas, y que han sido registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como por las Policías Autonómicas con competencias en esta materia, en la base de datos existente para tal fin: Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar (PDyRH).

Concretamente existen 44.022 denuncias de este tipo, de las cuales continúan sin estar cesadas 8.367.

Inicialmente, en el momento en el que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recogen una denuncia por desaparición, esta queda en estado activo, independientemente de que se trate de menores extranjeros fugados de centros de protección o no.

En los casos que se trate de menores extranjeros no tutelados y fugados de centros, la denuncia además permanece en este estado –activo– mientras no sean mayores de edad, o mientras no hayan transcurrido seis meses desde el momento de la fuga-

Cuando una de estas dos circunstancias se cumple, a efectos estadísticos, la denuncia cambia de estado y pasa a catalogarse de forma específica como “menor extranjero no tutelado y fugado de centro”8, 2es decir no contabiliza como denuncia activa, pero continúa teniendo un señalamiento por desaparición, tanto a nivel nacional, como dentro del Sistema de Información Schengen (SIS).

En términos generales, y teniendo en cuenta el total de denuncias registradas desde que se disponen datos, el porcentaje de denuncias que quedan activas es de un 2,14 por ciento. Es decir, 4.685 casos siguen activos sobre el total de denuncias interpuestas (219.425).

Atendiendo a las desapariciones registradas exclusivamente en el año 2020, quedan activas 1.349 de las 16.528 que se interpusieron ese año.

Teniendo en cuenta los datos de la evolución de las desapariciones durante la pasada década, el número total de denuncias registradas durante el año 2020 asciende a 16.528, siendo el menor desde el año 2011.

Esta reducción, supone un descenso del 37,78 por ciento con respecto a las cifras de desaparecidos durante el año 2019, así como un 31 por ciento menos de casos teniendo en cuenta la media de los últimos 8 años (2012-2019).

El 68 por ciento de las desapariciones de 2020 han sido de ciudadanos españoles. Hay 107 nacionalidades diferentes, porcentajes similares a años anteriores.

El 89 por ciento de las desapariciones son voluntarias, según catalogación establecida en el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante Casos de Personas Desaparecidas.

Menos del 1 por ciento son desapariciones con indicios de criminalidad. Más del 60 por ciento de las desapariciones registradas en 2020 son hombres.

Las Palmas (2.060), Madrid (1.813) y Barcelona (1.267) son las provincias con mayor número de casos de personas desaparecidas.

Solamente Las Palmas, aglutina más de 40 casos por cada 100.000 habitantes (92).

En la mayoría de las provincias se producen menos de 30 casos de personas desaparecidas por cada 100.000 habitantes.

Teruel (6) y Soria (20) son las provincias con menor casuística.

La mayoría de las provincias registraron menos de 30 casos de desapariciones durante el primer Estado de alarma. Madrid (306), Las Palmas (287) y Barcelona (200) son las provincias con mayor número de denuncias.

Con respecto a la duración de las desapariciones producidas en el año 2020, un 67 por ciento cesaron en los primeros 14 días, siendo los motivos de cancelación más habituales el reintegro en domicilio o centro de protección, la petición de retirada de denuncia por parte del denunciante o la localización del desaparecido por parte de las FFCCS, sumando entre todos ellos más del 87 por ciento de los casos registrados.

Desde la puesta en funcionamiento de la página web del CNDES, en marzo de 2019, se han difundido a través de ésta 532 alertas -o carteles por desaparición- de los cuales 134 estaban todavía en vigor a finales de 2020. Finalmente, en el informe también se han incluido datos estadísticos sobre cadáveres sin identificar.

Concretamente, existen un total de 3.236 cadáveres localizados por las FFCCS y que están pendientes de ser identificados.

El Informe anual del CNDES está disponible en los formatos habituales, siendo posible su descarga a través de la pestaña dedicada a publicaciones de su página web: https://cndes-web.ses.mir.es/.