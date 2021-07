ASAJA pide la dimisión del ministro de Consumo

Jueves, 08 Julio 2021 08:29

El ministro de consumo tiene que dejar su cargo. Así de tajante se ha mostrado ASAJA Valladolid tras el ataque lleno de errores, mentiras y “Fake News” queel ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha publicado en eldiario.es https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/carne-vida_129_8110291.html el 6 de julio contra producción y el consumo de carne.

Plagado de Información falsa, medias verdades y hasta de datos desmentidos por la propia FAO, según ha señalado ASAJA.

Una vez más, Alberto Garzón, utiliza su cargo para poner en el punto de mira la agricultura y la ganadería, unas actividades esenciales en la producción de alimentos.

Además de estratégicos para el país y la población española, la industria agroalimentaria es clave para no depender del exterior y tener alimentos de calidad, seguros y a precios asequibles.

"Es radicalmente falso que ganadería produzca un 18 por ciento de los gases de efecto invernadero del todo el planeta como publicó la FAO erróneamente en un informe que data ya de 2006", ha apuntado.

Desmentido por la propia FAO y su propio autor, se cita constantemente como argumento para atacar a la ganadería a pesar de haber quedado obsoleto y demostrado que es totalmente erróneo.

Lo explica muy bien un artículo del país que se puede encontrar mu fácilmente en internet: https://elpais.com/elpais/2018/12/11/planeta_futuro/1544527239_882200.html

La agricultura y la ganadería son todo lo contrario, un sumidero de Co2 que no representan ni la mínima parte de lo que es la producción de CO2 en el mundo frente al consumo de combustibles fósiles.

"Aviones, coches, barcos son proporcionalmente más contaminantes, pero es más interesante culpabilizar a las vacas del cambio climático", ha señalado la OPA.

Según ASAJA Valladolid, Garzón debería informarse y rectificar, o dimitir.

Para esta organización, el ministro de Consumo, si quiere salvaguardar la salud de los consumidores españoles, haría bien preocuparse por prohibir la entrada de alimentos de otros países fuera de la UE.

Estas exportaciones no pasan los estrictos controles de seguridad alimentaria, sostenibilidad y seguridad laboral, de las excelentes producciones de nuestro campo, algo de lo que no se preocupa Garzón aunque estén arruinado a nuestros agricultores y ganaderos.

Además de introducir en la península enfermedades que ponen en peligro la flora y la fauna.

ASAJA Valladolid ha recordado que comer carne con moderación, tal como recomiendan los nutricionistas, es parte de la dieta mediterránea.

"La ganadería y la agricultura contribuyen a conservar nuestro entorno natural, protegerlo y han tenido un papel fundamental en la pandemia", ha sentenciado.