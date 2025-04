AEMET ofrece la predicción especial de Semana Santa con chubascos e inestabilidad

Viernes, 11 Abril 2025 19:17

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado este viernes la predicción especial de Semana Santa a las puertas de su primer fin de semana.

Sábado 12 y domingo 13: inestabilidad generalizada con chubascos y tormentas en amplias zonas, siendo menos probables e intensos en el área de Levante y en Baleares. El sábado será el día más adverso, con una mayor probabilidad de que los chubascos sean localmente fuertes y vayan acompañados de granizo. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste flojo a moderado. Chubascos y vientos del oeste también en Canarias, aunque de menor intensidad y remitiendo el domingo, cuando se establece el régimen de alisios.

Lunes 14 a miércoles 16: se espera que el lunes entre un frente atlántico por Galicia que terminará de barrer la Península al día siguiente, dejando entre ambos días precipitaciones generalizadas sin descartar que sean puntualmente fuertes. Serán menos probables e intensas en el sureste peninsular y en Baleares. Tras el paso del frente irrumpirá una masa de aire polar que hará descender las temperaturas al tiempo que la cota de nieve bajará el martes hasta unos 800-1200 metros. Se esperan por tanto nevadas significativas en los principales sistemas montañosos, sin descartarlas en zonas aledañas, continuando la inestabilidad el miércoles. El viento seguirá de componente oeste pero irá arreciando, con probable temporal costero en el mar Cantábrico y en Alborán, y sin descartar rachas muy fuertes de viento en zonas de interior del tercio este peninsular. En Canarias continuará el régimen de alisios, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas.

Jueves 17 a domingo 20: el jueves tiende a estabilizarse la situación con el dominio de las altas presiones, remitiendo la precipitación y aumentando las temperaturas. A partir del viernes la incertidumbre aumenta en gran medida y aparecen varios escenarios posibles. Algunos apuntan a que continuaría la estabilidad atmosférica, pero otros ven la formación de una borrasca en el entorno del mar Cantábrico. Incluso aunque dicha borrasca llegara a formarse, existe una alta incertidumbre respecto a su posición, por lo que no es posible determinar a día de hoy si afectará o no a la Península.

El escenario más adverso, aunque no el más probable, sería de precipitaciones generalizadas, más abundantes en el norte peninsular, con un nuevo descenso de las temperaturas

y de la cota de nieve. Podrían darse también rachas de viento localmente muy fuertes. La borrasca no afectaría a Canarias, donde continuará el régimen de alisios con probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas. No se descarta que arrecie el alisio y haya rachas localmente muy fuertes