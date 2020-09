Vox presentará esta semana su moción de censura

Sábado, 26 Septiembre 2020 16:36

El diputado de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha confirmado que su formación presentará en septiembre la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez por tener un proyecto "nefasto" para la estabilidad de España, e incluso revolucionario, por pretender acabar con la monarquía parlamentaria.



Chamorro, que ha visitado este sábado Soria junto con sus compañeros de formación Cristina Esteban -que amadrina a Soria como diputada de Vox-, Pedro Requejo y Pablo Saenz, ha subrayado a EFE que la moción esta justificada por la mala gestión de la crisis sanitaria y económica del Gobierno y sus ataques a instituciones fundamentales como la Corona.

Esteban ha avanzado que la moción anunciada por el líder de Vox, Santiago Abascal, se presentará antes de acabar este mes de septiembre y luego será la mesa del Congreso de los Diputados quien establezca el calendario para su tramitación y defensa.

"Hay un proyecto consideramos absolutamente nefasto para la estabilidad de España, e incluso revolucionario, porque se pretende acabar con nuestra monarquía revolucionaria, y por lo tanto consideramos que es fundamental presentar esta moción de censura", ha declarado.

Además ha recordado que Abascal ha tendido la mano a otras formaciones para consensuar el candidato para ser presidente del Gobierno si prospera la moción.

"No es una cuestión de números sino de responsabilidad política", ha recalcado.

Chamorro ha recordado que también se decía por parte de todos los medios del "consenso progre" que la moción contra Mariano Rajoy no iba a salir y terminó saliendo.

En este sentido ha asegurado que la moción servirá para contrastar "con cifras" el análisis de la situación actual del presidente del Gobierno con la de Vox.

Chamorro ha señalado que al Gobierno no se le fortalece por presentar una moción de censura, aunque no sume en principio votos para salir adelante, ya que servirá para decirle a la cara las cifras de su pésima gestión económica y sanitaria.

"Se le fortalece cuando Teodoro García Egea se reúne con Zapatero; cuando en todas las comisiones del Congreso de los Diputados expulsan a Vox por acuerdos entre PP y PSOE; cuando hablan de manera secreta para pactar los puestos en el Consejo General del Poder Judicial", ha censurado.

Chamorro ha calificado de "patéticos" los argumentos que está utilizando el PP para intentar deslegitimar la moción de censura.

"Esos argumentos que lo que tratan es de deslegitimar simplemente atienden a unos intereses políticos particulares de un partido que está absolutamente desfondado en la oposición. Nosotros consideramos que hay que hacer una oposición fuerte, clara y concisa con el este Gobierno que nos lleva a la ruina y al enfrentamiento de todos lodos los españoles", ha recalcado.

Chamorro ha calificado de "irresponsables" a los que atacan al Rey de España, que es la Jefatura del Estado, cuando es una institución fundamental reconocida en la Constitución.

"Lo que pretende es tapar su fatídica y desastrosa gestión, con leyes de memoria histórica de hace 90 años y atacando a una institución que es fundamental para la estabilidad de España como es la Corona", ha manifestado.

Además ha acusado al Gobierno de dañar a las instituciones, por pretender, al parecer, enfrentar a los españoles, "cuando ya tenemos suficiente con la desastrosa gestión que han llevado a cabo de la

Covid 19".

Sainz ha apuntado que el Gobierno debería haber aprendido, durante la primera oleada de la pandemia, que es a él a quien le corresponde coordinar y dirigir las actuaciones de las comunidades autónomas.