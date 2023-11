TRIBUNA / Un Gobierno ilegal, si no rectifica

Martes, 14 Noviembre 2023 19:52

Amalio de Marichalar dirige una carta abierta al candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de la investidura, para advertirle que su gobierno será ilegítimo e ilegal si no rectifica.

Jamás una investidura extraordinaria por como ha llegado a producirse se convirtió si se produce, y tiene la oportunidad de retirarse a tiempo, en una investidura ilegítima e ilegal con letras mayúsculas.

Ilegítima porque viene precedida de todo tipo de hechos que desautorízan a quien la promueve al pactar inmoral e ilegítimamente con quienes prometió que jamás lo haría en reiteradas y repetidas ocasiones en manifestaciónes siempre publicas en sede gubernamental, en sede parlamentaria o ante las televisiones. Ello significa un engaño masivo y repetido en la anterior legislatura que le deslegitima plenamente y que ha trasladado también a su responsabilidad en funciones día a día y antes , durante y después de las elecciones.

Esa deslegitimación e inmoralidad la acelera, si cab , ante los resultados electorales y después de perder las elecciones e incluso con la elección de la fecha para las mismas, en sí mismo en contra de la mínima tranquilidad del electorado en plena vacacion estival. Eso no se hace. Pero además al minuto siguiente de las elecciones ya anuncia que será nuevo presidente de Gobierno mandándonos a todos a descansar mientras la negociación oculta con sus socios ilegítimos ya avanzaba si no ya cerrada, en todo caso a expensas de rellenar solo el contenido.

Ya todos empezábamos a saber el verdadero contenido ilegítimo e inmoral de la negociación aunque muchos no pudiéramos dar crédito a los siniestros comentarios y deslizamientos de información. Así durante días y días.

Se abre el procedimiento de consultas y evidentemente SM el Rey y Jefe de Estsdo propone al ganador de las elecciones que lleva cerrados todos los diputados necesarios salvo cuatro- La presidenta del Congreso le da un mes pero el ganador sólo necesitaba ocho días. A todas luces aunque usted acusara al ganador de las elecciones de perder el tiempo y hacérselo perder a todos los españoles, era tiempo que usted necesitaba para rellenar de múltiples necesidades el pacto acordado .

Al no poder conseguir la investidura el ganador de las elecciones, SM el Rey le propone a usted y nos enteramos que no lleva más que sus propios diputados y sin tener ningún acuerdo cerrado más y que además los supuestos partidos en los que usted basaba su elección salvo uno, no quieren ir a ver al Rey, por lo que el Rey no puede constatar lo que usted le dijera .Tan es así que usted se las promete felices para su investidura pocos días después y hemos tenido que pasar casi un mes y medio hasta los últimos acuerdos de mediados de la semana pasada, mediando la descomunal falta de ética democrática de la presidenta del Congreso que se le preguntaba y no sabía cuándo fijaría la fecha de investidura y usted habiendo acusado de hacer perder el tiempo al ganador de las elecciones. No tiene todo ello más que el calificativo de falta de ética plena que en cualquier país hace solo por eso perder la confianza del candidato al saltarse todas las formas democráticas.

Avanza usted con trampas en los tiempos y complicidad de la presidenta del Congreso y resulta que pacta con el que ha estado condenado por terrorismo y sale en la foto de la ignominia, en el Congreso, usted con la también condenada por apología del terrorismo… Avanza “ el proceso “ y se le tuercen sus fechas . Sigue y por fin otra foto de la ignominia con quien ha dado un golpe de estado y usted ha indultado. Sigue un poco más y creyendo ya todo atado … le chafan su día y no puede presentarse en la internacional socialista. Por fin, tras meses de agonía en su primer capítulo con la cesión de las lenguas no oficiales en el conjunto de España, para poder ser habladas en el Congreso y contraviniendo delictivamente el reglamento, su traslado exigido también a Europa , comisión de investigación de Pegasus etc… y esto solo para lograr la presidencia del Congreso.

Tras ello digo, último sprint guiado cual bozal tirado de una correa por el fugado se compromete a desatascar las muchas más exigencias del prófugo de la justicia y anuncia en plenario de su partido la ansiada amnistía por usted prohibida horas antes de las elecciones y engañado delictivamente por tanto su electorado y el resto de los españoles.

Además dice que hay que hacer de la necesidad virtud pues si no gobernaría la derecha y que eso va a ser bueno para los españoles.

Una auténtica declaración de perversion de la democracia, a cambio de siete votos y de acabar con el estado de derecho. Una voluntad delictiva a sabiendas de lo que no ha de hacerse jamás en democracia.

No contento sigue negociando en Bruselas con un delincuentes el gobierno de España y en varias capitales extranjeras según nos enteramos ahora .

Las fechas se le acaban y el impostor de Waterloo le aprieta a usted más y más y usted ordena que lo que sea que se acaba la fecha .

Por fin nos enteramos del acuerdo con amnistía perfecta y añadiendo de rondon también a delincuentes con delitos de otra índole pero también la reciente imputación de hace diez días ni más ni menos que por terrorismo al mismísimo malhechor residente en Bélgica .

Como aditamento igual de criminal y delictivo añade usted considerar nación a Cataluña y al país Vasco- pactando progresismo con derecha xenófoba y racista -, y como guinda referéndum, también paradigma de un delito gravísimo y para seguir con la fiesta condonación de deuda a pagar por todos los españoles a quienes son terroristas, delincuentes, criminales prófugos y ladrones .

Se luce usted Señor presidente en funciones. La amnistía es ataque nuclear al estado de derecho, a la división de poderes, a la independencia judicial a la Constitución y a todas las instituciones, por tanto, es auténticamente ilegal su voluntad y ya ahora mismo su comportamiento y acción, desde que por orden suya su partido la registró ayer en el Congreso. Su acceso al poder por tanto es ilegal al contravenir flagrantemente la defensa de la Constitución a la que usted con esa ley pone fuera de juego así como a todas las instituciones. Su acceso al poder es ilegal por pactar ser nación a quien no lo es. Su acceso al poder es ilegal por pactar referéndum en la modalidad que sea y también es ilegal por detraer los recursos de los españoles sin autorización ninguna. Es ilegal por su oscurantismo en todo “ el proceso “ porque actúa con engaño, premeditación y alevosia, porque miente a todos los españoles, porque engaño constantemente al electorado y muy en especial por no proponer en las elecciones una amnistía o crear naciones o referéndum o condonación de deuda y porque todo ello era ilegal e inconstitucional según usted y su gobierno en múltiples comparecencias públicas . Todo está rechazado por la judicatura y el derecho, por el conjunto de la sociedad y en demostración histórica en la calle durante estos días . Todo ello por siete votos y por ello es todo ilegal . Pero también es injusto y es una injusticia para todos los españoles a los que usted no ha preguntado.

Es una injusticia jamás originada por un presidente de Gobierno y que no se ha consultado a los españoles y al no consultarles tales circunstancias extraordinarias en democracia usted actúa ilegítima e ilegalmente.

Tiene la oportunidad de rectificar antes de su investidura y pedir perdón a todos los españoles. Esta avisado antes de que ocurra. Si no lo hace no se atreva a decir que le acusamos de Gobierno ilegítimo e ilegal. Quede muy claro. Repito, retráctese de todo. De no hacerlo será un presidente de Gobierno por primera vez en España ilegítimo e ilegal. Está perfectamente avisado públicamente. Atentamente.

Fdo: Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda