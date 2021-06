TRIBUNA / Semana de ignominia y ataque al Estado

Viernes, 25 Junio 2021 14:39

Amalio de Marichalar analiza esta semana política, calificada de ignominia y traición a España, donde el presidente del Gobierno también traiciona lo que representa y se alía con sus socios a quienes indulta, cómplice de quienes prometen volver a delinquir, y de quien alaba la debilidad del Estado, y la ayuda de Europa para ello.

Hay semanas que francamente se dan un poco mejor, pues la que está terminando es para no recordar, salvo que por supuesto tengamos en esta ocasión que tenerla muy presente, todos los días, pues se ha producido un hito muy grave a añadir a estos tres años de decadencia tan peligrosa.

Por cierto, un Gobierno que existe gracias a los delincuentes recién indultados, neo comunistas de moderna revolución y filoterroristas, y que " dialoga" solo con estos personajes y que presume desde el principio que es hora de la "política" - ¿ que política ? - , y que vuelve a decir como novedad que "es hora de la política " y de " dialogo " , al menos habrá de reconocer que no le ha servido de nada ese " dialogo" y esa " hora de la política ", esas mesas de la ignominia recibiendo a golpistas en Moncloa o acudiendo a la sede institucional de España radicada en Cataluña pero presidida por golpistas xenófobos, e independentistas de izquierda y derecha. Resultado del "diálogo" , y " es hora de la política ", que tanto reclaman y proponen desde hace tres años: más independentistas en el parlamento autonómico, una violencia inadmisible durante semanas y semanas, cierres todos los días, por sistema, de arterias principales de Barcelona, acoso goebeliano, estaliniano y xenofobo permanente a la sociedad catalana que no comulga con tanto chantaje; desprecio, insulto, desplante, y vejacion inadmisible pero admitida por el Gobierno al Rey, que es el Jefe del Estado, manipulación de los medios, desprecio a la Policia y Guardia Civil y delinquir por no vacunarlos, práctica prohibición institucional para poder hablar libremente español ....

Volviendo a esta semana, que no podemos ni debemos olvidar nunca, resulta que el presidente del Gobierno se presenta el lunes en el teatro del Liceo, para proclamar una infamia, vendiendo la bondad de unos indultos, que ninguna justificación legal tienen como categóricamente y sin resquicio alguno dictaminan la fiscalía y el Tribunal Supremo, anulando cualquier posibilidad de plantearlos.

Casualmente ese mismo día también presentamos la iniciativa "de español a español por la constitución", Ignacio Buqueras i Bach, y quien suscribe, junto a los presidentes y representantes de Cataluña suma por España, Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Convivencia Cívica Catalana, Espanya y Catalans, Universitaris por la convivencia, tanto en Tarragona, por la mañana, en la sede del Colegio de Abogados, como en Barcelona, por la tarde, en la sede de Cataluña suma por España, y siendo la primera vez que una parte de las importantes instituciones de la sociedad civil catalana comparecen así juntas, en un acto como el que se celebró, en las dos ciudades.

Como esto ha ocurrido el pasado lunes creo que es de máxima actualidad y de máxima relevancia el hecho de haber podido contrarrestar, evidenciar y desautorizar, condenándolo, desde una parte muy importante de la verdadera sociedad civil catalana, junto a nuestra iniciativa del resto de España, el gravísimo envite del presidente del Gobierno, con dos presentaciones de la relevancia que citamos en Tarragona y Barcelona ese mismo lunes, apelando a la defensa de la constitución, de todos los catalanes, y del resto de españoles, despreciado todo ello por el Gobierno.

El día después, además, pudimos presentar la iniciativa " de español a español, por la Constitución " con la lectura de la Declaración para la regeneración de España , y la defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la Monarquia Parlamentaria, la libertad y la democracia, en las Palmas se Gran Canaria , al igual que se hizo el lunes en Tarragona y Barcelona .

La presentación en Las Palmas el pasado martes, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, supuso además otro éxito por la defensa de la Constitución y la democracia, al leerse solemnemente el preámbulo de la Constitución y hacer un encuadre histórico de España, y de la potencialidad de presente y futuro de nuestra Nación, además de recibir desde allí los catalanes el profundo apoyo de Canarias para dignificar a todos aquellos que son pisoteados todos los días, por quien desprecia la Constitución y auspiciados por quienes acaban de ser indultados, siendo unos delincuentes.

Esta iniciativa de la sociedad civil que hemos coordinado desde distintos puntos de España con la sociedad civil catalana y canaria, el mismo día en el que el presidente del Gobierno nos ha ofrecido comulgar con ruedas de molino y ha traicionado a todos nuestros conciudadanos, hemos de recordarlo pues antes de ayer da el siguiente paso y libera a los condenados que en palabras del condenado y liberado Junqueras dice que el indulto "es un triunfo porque demuestra las debilidades del estado" y añadir el resto de condenados que " lo volveremos a hacer"....anunciando la amnistía y la independencia, achacando a Europa el éxito obtenido.

Es tan ignominioso y perverso este avance, como paso anterior a una nueva mesa de la indignidad, a la revisión de los delitos de sedición, brazos caídos para impulsar la extradición de huidos de la justicia, y también en la aprobación de informes extranjeros deshonrosos para España y para la dignidad de la justicia; que sin duda hay que unir fuerzas urgente y sólidamente, en bien de España.

Lo que pudimos hacer el lunes en Tarragona y Barcelona junto a la sociedad civil catalana y el martes en Las Palmas de Gran Canaria, junto a la sociedad civil canaria, para declarar la defensa de los valores de nuestra constitución, de la defensa de la división de poderes, de la defensa de la democracia, de la exigencia de rectificación al gobierno, instándole a cambiar a sus socios, solo comprometidos con la destrucción de España, y poder hacerlo con quien respeta y defiende la constitución y la democracia, es algo de tal urgencia que desde estas líneas le reclamamos hacerlo imperativamente.

Su traicion a los catalanes y resto de españoles, también a su propio partido, el lunes, no tiene precedentes, e indulta, y por tanto se alía con quien sabedor de quienes quieren volver a delinquir, no lo duda, y por tanto aurtomaticamente se convierte en cómplice y cooperador de quien ha cometido sedición y malversación y promete volver a hacerlo.

Es de no poder creer tal ataque al estado desde el mismísimo gobierno, la deslealtad del propio presidente consigo mismo, dado el cargo que ostenta y que lo mancilla, y la dejacion plena y consciente de la mínima responsabilidad para con todos los españoles, cuando prometió que no concedería indultos, incluso aludiendo a los delincuentes que no lo querían, además de admitir que se había producido no sólo sedición sino rebelión, que legislaría contra referéndums, y se volcaría en traer a los prófugos de la justicia....

Imposible poder mentir más y engañar tanto y siempre, a todos los españoles, engañándose a sí mismo.

Europa preocupadisima por tener que lidiar con tal interlocutor, quien osa proponer "un nuevo proyecto de país" y hablando de concordia y encuentro entre Cataluña y España ... ya incorporado el nombre de Cataluña de igual a igual. Inadmisible.

No " dialoga" con los catalanes de la verdadera sociedad civil ni con la del resto de España, ni oye el clamor de todos los españoles, que era lo mínimo si quería dar indultos, por lo que mucho nos alegramos de levantar la voz ese mismo día la sociedad civil desde Tarragona, Barcelona y Las Palmas, para enmudecer su traicion... y habla de " concordia " quien está sembrando la discordia todos los días, y rechaza la voz, el clamor, y la alarma de la sociedad. La antidemocracia. Lo último, desde el País Vasco pidiendo también indultos, ser reconocidos Nación y la independencia. Todo un mago del " dialogo" que durante tres años ha servido para provocar discordia, y la desunión de los españoles, renunciando a los logros, y la verdadera concordia, que juntos obtuvimos hace más de cuarenta años dándonos un ejemplo a nosotros mismos y al mundo. La sociedad civil no lo va a permitir.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda