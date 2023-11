TRIBUNA / Golpe y traición a fundamentos de la Constitución

Sábado, 04 Noviembre 2023 07:32

Amalio de Marichalar detalla en este artículo de opinión los hechos de esta última semana, que de no ser porque los vivimos en directo, nadie en su sano juicio podría imaginar en una democracia europea, y en plena presidencia española, que se esté dando un golpe de Estado en medio de la jura de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias.

TRIBUNA / Golpe y traicion a fundamentos de la Constitución

En las últimas horas un manojo de hechos infames contra la Constitución y contra el estado de derecho, de manera incomprensible para cualquier persona normal, se han producido dominando estos últimos seis o siete días, y que consolidan a luces de todos un golpe de estado protagonizado por el presidente del Gobierno. Que se esté pactando amnistía con fotos de la infamia protagonizadas por terroristas, prófugos, golpistas y criminales la compra de votos para proclamarse presidente del Gobierno es la más vil prostitucion del Estado de derecho y de la democracia en plena presidencia española de Europa, y en el mismo momento de la jura de la Constitución por SAR la Princesa de Asturias. Por eso, la sociedad civil española de todas las ideologías, pero que cumplimos en espíritu y letra la Constitución y las leyes, no lo vamos a consentir.

El viernes 13 de octubre, el precedente de la foto de la ignominia e infamia más abyecta se produce en sede parlamentaria juntos el presidente del Gobierno en funciones y la representante condenada por apología del terrorismo de un partido manchado de sangre en sus listas electorales integradas por terroristas y asesinos.

Sábado 28 de octubre, el secretario general del partido socialista y aspirante al Gobierno habla de la amnistía en el interés de España sin preguntar a sus militantes por ello y solo hacerlo por las negociaciones con Sumar y otras formaciones políticas y que hay que hacer de la necesidad virtud aunque no tuviera eso en sus planes por ser la única vía para evitar que gobierne la extrema derecha.

El lunes 30 de octubre foto de la ignominia del mandatado del presidente del Gobierno con el delincuente fugado en Bruselas, presidida por un retrato con la urna, y también nos enteramos que le han visto en oscurantista secreto ministros del gobierno .

El mismo martes por la tarde en plena celebración aún de la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, se acuerda con ERC la amnistía y también para los hechos terroristas de los CDR y tsunami democrátic…Conversación del presidente del Gobierno con el jefe de filas golpista hace quince días, el indultado Junqueras, y también con el presidente de la Generalidad, - en permanente acción sediciosa, sin que se le diga nada - , de presidente a presidente, el mismo martes, poco después de la celebración de la jura y aún representando ambos al estado, gracias a la Constitución, para reconfirmar la amnistía, en contra y ataque a la propia Constitución y juntos de la mano con el prófugo que determina si concede el Gobierno o no al aspirante y determinando también en su caso, las condiciones.

Los letrados de las Cortes se opusieron a la amnistía promovida por los independentistas en 2021 en el Congreso por inconstitucional y asumido ello por el psoe recalcando que “el perdón generalizado “ no tiene cabida en la Constitución, como también se opusieron a las lenguas no oficiales en toda España por estar así reglamentado. Resultado, salida del letrado mayor de las Cortes y llegada hoy de otro impuesto por el Gobierno, para que no se oponga a la tramitación de la ley de la amnistía a punto de presentarse, mientras aún nadie ha desmentido a los periodistas que han acusado al abogado de la ETA y de Puigdemont que esté tramitando todo con el mismo presidente del Tribunal Constitucional . Mientras, también, la presidenta del Congreso pendiente de la decisión de un malhechor fugado para “ formalmente “ comunicar la fecha de investidura más allá de un mes en el cual ha dejado ayuno a los españoles de esa fecha por no saberla ya que el único que la sabe es el delincuente huido.

Visto todo esto y lo que ya en situación de extrema gravedad ha tenido que decir hace pocas horas el CGPJ y la Asociación Profesional de la Magistratura, el momento es de tal grave excepcionalidad democrática en España que hemos de ser muy conscientes de la posición, ya asomados al precipicio que vivimos.

Dicho esto también, es ya tan abierta la obscenidad y desverguenza del presidente del Gobierno en funciones sin ya ocultar su golpe al estado y su ataque desmedido a los valores y fundamentos constitucionales y democráticos, que no es asumible toda esta ignominia si o si, por todos los españoles. Es de tal envergadura el chantaje diario de un prófugo y de unos delincuentes golpistas, ya asumido el de los de las listas electorales ensangrentadas, es de tal perversa “ tomadura de pelo “ diaria , pidiendo cada día una nueva cesión inasumible en lo institucional y democrático y en lo económico, pero evidentemente admitido y querido por el propio presidente del Gobierno en funciones, que se ha saltado ya y a las claras, sin duda alguna, la más mínima dignidad y decencia solo para conseguir la presidencia pero dirigido por los golpistas, asumiendo definitivamente sus porstulados para traicionar, golpear y acabar con España.

Que en el mismo día de la jura de la Princesa de Asturias haya salido horas antes la foto de la ignominia de su emisario con el malhechor prófugo, y por la tarde el mismo habla confirmando amnistía con el presidente de la Generalidad, es no creíble. Dos días antes el mismo declarara que es buena para los intereses de España y que durante la jura no vayan tres ministras y una de ellas declare públicamente que trabaja y trabajará para que venga la República y este presidente en funciones no las cese, y no diga una sola palabra de reprobación, consolida la triste y gravísima realidad de su actitud y acción de lesa traicion al estado, a la Constitución, a la democracia y a España.

Los españoles de cualquier ideología no lo vamos a consentir y vamos a defender nuestra nación, la unidad, la libertad, la igualdad y la democracia y nos manifestaremos el próximo 18 de noviembre en Cibeles impidiendo que nadie robe nuestra concordia, nuestra reconciliación, nuestra paz, y cuarenta y cinco años ejemplares que con tanto sacrificio hemos labrado entre todos en bien de nuestro presente y nuestro futuro.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda