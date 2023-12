“¡No es sanchismo, es partidocracia!”

Martes, 26 Diciembre 2023 08:12

El movimiento navarro abstencionario, adscrito a la asociación civil Junta Democrática de España, ha convocado una concentración el próximo 28 de diciembre en Pamplona para reclamar un cambio de sistema en la elección de los alcaldes.

En la concentración, que se celegrará en la plaza de Los Burgos, este movimiento explicará a la ciudadanía el funcionamiento de la representación política en una democracia auténtica.

En este sentido, aboga por un proceso que asegure la representación real de la voluntad popular, resaltando la urgencia del cambio hacia un sistema democrático, a través de elecciones municipales a doble vuelta, separadas de las elecciones autonómicas y de la del presidente del Gobierno de España, para evitar pactos entre partidos políticos.

El movimiento navarro abstencionario ha recordado que la actual Constitución no fue elaborada directamente por el pueblo.

"No es representativa de la nación española porque no asegura la separación de poderes, la representación ciudadana, la independencia judicial y no pone límites ni control a la clase política", ha apuntado.

A modo de ejemplo, ha recordado que si en Pamplona hubiera habido elecciones a doble vuelta para la alcaldía, la situación actual no se habría dado.

Habría sido la ciudadanía la que, con sus votos, hubiera elegido al regidor/a de la ciudad.

Los habitantes de Pamplona tendrían la capacidad de cesar al alcalde de su puesto cuando en el momento en que no realiza bien su función porque se trata de un verdadero representante político y se da la separación de poderes.

En las pasadas elecciones a la alcaldía de Pamplona, los votos contabilizados fueron 102.111 y las abstenciones 51.164.