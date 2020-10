Navarra aumenta las restricciones por la Covid

El Gobierno foral ha decidido aplicar nuevas restricciones en toda Navarra para frenar la expansión del COVID-19.

Las principales novedades son la restricción del aforo en espacios cerrados al 30 por ciento y al 40 por ciento, según el tipo de actividad, el cierre de la hostelería a las 22:00 horas, y la limitación a grupos de 6 personas en todo tipo de reuniones públicas y privadas.

Las medidas entrarán en vigor a las 00:00 horas del martes, día 13, y tendrán una vigencia inicial de catorce días.

Así lo ha dado a conocer este mediodía la presidenta de Navarra, María Chivite, quien ha reconocido que la Comunidad Foral presenta una mala evolución de la pandemia, ante la que se hace necesario “establecer un freno notable a toda la actividad no imprescindible durante los próximos catorce días, de manera que podamos mejorar la situación y enfrentar mejor el otoño y el invierno”.

La presidenta ha recordado que el ámbito privado y el ocio son los principales focos de contagio y, en este sentido, ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir las nuevas medidas, que ya se han mostrado efectivas para frenar los contagios en las localidades navarras en las que se han aplicado en las últimas semanas.

“Nuestra filosofía es clara –ha continuado Chivite-. No estamos dispuestos a asumir que tiene que morir un porcentaje de personas o enfermar gravemente para que la mayoría siga con su vida como si no pasara nada. Sí pasa. Cada vida vale. Cada vida cuenta. Y cada muerte es una tragedia, es un drama y nos negamos a asumir que tiene que ser así. Este Gobierno seguirá luchando con medidas y con recursos para salvar vidas y proteger la salud de toda la ciudadanía”, ha asegurado.

La presidenta ha subrayado que "estamos en un momento crítico en el que necesitamos reconducir la situación y a tiempo estamos. No queremos ir a un escenario más duro. Desde luego no es lo que deseamos, pero la posibilidad está, si no funcionan las medidas".

Las principales novedades

Las nuevas medidas se articulan en una Orden Foral de la consejera de Salud, que ha conocido esta mañana el Ejecutivo foral en una reunión.

Las restricciones comprenden los ámbitos de la hostelería y restauración, velatorios y entierros, celebraciones nupciales, comuniones, y otras celebraciones sociales, religiosas o civiles, establecimientos y locales minoristas y de actividades y servicios, mercados que realizan su actividad en vía pública, academias, autoescuelas, y centros de enseñanza no reglada y centros de formación.

Además, se decreta la suspensión de actividades, cierre de parques infantiles y zonas deportivas de uso al aire libre, y se limita a seis el número de personas en reuniones en el ámbito público y privado.

El Departamento de Salud ha detectado ayer 427 nuevos casos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.049 pruebas PCR, con un 14 % de positivos, en una jornada en la que se notificaron cuatro fallecimientos, correspondientes a dos mujeres de 97 y 82 años, y dos hombres de 92 y 89 años.

La red sanitaria integrada de Navarra acoge, tras el balance de ingresos y altas, a 263 pacientes en los diferentes centros hospitalarios y modalidades, con una ocupación en la UCI de 33 personas ingresadas.