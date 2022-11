El PP pide a Antón que no sea cómplice de Sánchez

Miércoles, 23 Noviembre 2022 14:08

El Partido Popular ha activado hoy la campaña #NoSeasCómplice en sus redes sociales provinciales y autonómicas para interpelar a los diputados socialistas ante la votación que tendrá lugar mañana, jueves 24 de noviembre, para la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición.

El objetivo de esta acción del PP, que ha sido Trending Topic en Twitter, es apelar al sentido de Estado de los diputados del PSOE de toda España e instarles a frenar con su voto la derogación de delito de sedición, garantizando así la protección de nuestro Estado de Derecho puesto en cuestión por Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha certificado, una vez más, que su preferencia política pasa por abundar en la radicalidad y el extremismo y pactar con aquellos partidos que quieren romper la unidad de nuestro país, aunque eso suponga contradecir y desautorizar una sentencia del Tribunal Supremo y desproteger al Estado de derecho ante la posibilidad de que en el futuro se repita un golpe al orden constitucional similar al acontecido en 2017 en Cataluña por parte de los líderes independentistas.

Por ello, el PP ha instado al conjunto de los diputados socialistas, entre ellos al soriano Javier Antón, a actuar con responsabilidad y altura de miras, pensando en el bien de su país y no en la supervivencia de Sánchez en La Moncloa, y les pide que no abandonen otra vez a los ciudadanos catalanes no independentistas, que, de salir adelante esta reforma legislativa, se sentirán aún más desamparados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, los presidentes autonómicos socialistas tienen mañana la oportunidad, según el PP, de parar esta reforma del Código Penal pidiendo a los diputados socialistas elegidos en cada una de las provincias de sus autonomías que voten en contra de este cambio legislativo en favor de los sediciosos que el Gobierno pretende, además, tramitar por la vía de urgencia.

Su silencio, el de los supuestos barones del PSOE, sería entendido como una muestra de complicidad con la hoja de ruta pactada entre Pedro Sánchez y el independentismo.

El rango de “barón” se consigue teniendo poder orgánico y ejerciéndolo en momentos históricos trascendentales para ayudar a un partido a no desviarse de sus principios fundacionales, y ese momento ha llegado.

Los presidentes autonómicos del PSOE serán protagonistas directos de la votación de mañana.

Esta acción en redes sociales se suma a la iniciativa de celebrar actos por toda España “En defensa de un gran país” en los que intervendrá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se anunciaron el lunes tras el Comité de Dirección del PP y que tienen como objetivo dar respuesta a la indignación y la preocupación que sienten los españoles ante esta nueva cesión del Gobierno al independentismo, y ante otras decisiones del Gobierno que están generando un clima irrespirable en nuestro país.