El Plan Estatal de Vivienda movilizará vivienda vacía en el entorno rural

Jueves, 04 Septiembre 2025 15:30

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el próximo Plan Estatal de Vivienda reforzará las líneas de financiación dirigidas a movilizar vivienda vacía en el mundo rural, principalmente a través de la rehabilitación.

Lo ha anunciado este jueves durante una visita a la localidad extremeña de Olivenza (Badajoz), donde se ha reunido con el alcalde, Manuel José González, y con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, acompañada por la directora general de Sepes, Leire Iglesias.

Rodríguez ha concretado que habrá líneas de financiación específicas para la rehabilitación de viviendas vacías que posteriormente se saquen al mercado en forma de alquiler asequible, y ha resaltado que habrá ayudas adicionales cuando estas viviendas se encuentren en cascos históricos.

“Es importante que todas las administraciones tengamos presentes las dificultades para acceder a una vivienda en el entorno rural”, ha subrayado.

Durante su intervención, Rodríguez ha reclamado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que se sume al Acuerdo Estatal de Vivienda que planteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes.

Ese acuerdo se basa en tres compromisos “a los que es muy complicado decir que no”: triplicar los recursos destinados a políticas de vivienda, blindar la protección permanente de las viviendas que se financien con recursos estatales y aumentar la transparencia en los datos vinculados a la vivienda.