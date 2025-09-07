El servicio 028 Arcoiris ha realizado 23.523 atenciones desde su creación en 2023

Domingo, 07 Septiembre 2025 08:33

El servicio 028 Arcoíris de información y atención integral en derechos LGTBI, impulsado por el Ministerio de Igualdad, ha realizado un total de 23.523 atenciones, según datos actualizados a 27 del pasado julio y desde su puesta en marcha ese mismo mes de 2023.

De ellas, 19.697 se han realizado por teléfono, 2.458 por chat y 1.368 a través del correo electrónico.

En concreto desde el 5 de julio de 2023 y el pasado 5 de julio se han llevado a cabo un global de 22.814 atenciones por las distintas vías que ofrece el servicio.

En su primer año de funcionamiento, de 2023 a 2024, registró 9.614 atenciones.

De julio de 2024 a julio de 2025, durante su segundo año de funcionamiento, el 028 contabilizó 13.202 atenciones.

Con estos datos, se confirma un aumento del 37,3 por ciento, según datos facilitados por el Ministerio de Igualdad.

Los motivos de consulta más demandados han pasado por apoyo psicológico, violencia entre parejas del mismo género, asesoramiento sobre derechos y prestaciones, delitos de odio, situaciones de discriminación y apoyo legal.

Se puede recurrir al 028 de manera ininterrumpida las 24 horas de los 365 días del año.

Tiene alcance nacional, es anónimo, gratuito, confidencial y accesible en diez idiomas. Además, para casos de emergencias, este servicio cuenta con acuerdos para la derivación de llamada a los diferentes centros 112 de toda España, así como coordinación y colaboración con servicios de información y asesoramiento similares en las comunidades autónomas de Aragón y Galicia.

El Ministerio ha recordado que tras este servicio se encuentra un equipo de profesionales especializados en atención al colectivo LGTBI, contando con un coordinador, un responsable de formación, calidad y supervisión psicológica, psicólogos, trabajadores sociales, asesores legales y responsables analistas de datos.