El Ingreso Mínimo Vital llega a más de 2,3 millones de personas en agosto

Domingo, 07 Septiembre 2025 08:37

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en agosto a 764.905 hogares en los que viven 2.335.553 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación es de 516,78 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426 millones de euros.

Este mes, hay 115.462 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,8 por ciento, según datos del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en agosto de 2025 se contabilizan 377.853 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,3%).

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (518.548) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.248.614.

Infancia e IMV

El 41,1 por ciento de los beneficiarios son niños y adolescentes, 959.891, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV que es combatir la pobreza infantil, según ha recalcado el citado Ministerio.

En agosto, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 68,7 por ciento.

En total, hay 525.810 hogares con menores, de los que 130.945 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores.

Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital.

Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 535.235 unidades de convivencia.

Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

La cuantía media del complemento en agosto ha sido de 67,85 euros por cada menor y de 125,12 euros por hogar con menores.

Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 1.084.489 hogares y beneficiado a 3.221.358 personas, de los cuáles 1,4 millones son niños, niñas y adolescentes, el 43,3% del total.

Se cumplen cinco años desde la creación del IMV, en los que la Seguridad Social ha destinado 16.630,7 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.