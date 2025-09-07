España se acerca a meta de prevalencia de lactancia materna establecida por la OMS

España se acerca a la meta del 50 por ciento, establecida por la Organización Mundial de la Salud, sobre prevalencia de lactancia materna exclusiva a los seis meses.

Según los últimos datos de la Encuesta de Salud de España 2023 (ESdE 2023), la prevalencia de lactancia materna exclusiva a los 6 meses ha alcanzado el 47 por ciento, el valor más alto de toda la serie histórica y un incremento de 8 puntos porcentuales respecto a los datos recogidos en 2017.

Este resultado coincide con las estimaciones del estudio ALADINO 2023, que sitúa este indicador en el 46,9 por ciento.

Ambas fuentes acercan a España a la meta del 50 por ciento establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS y UNICEF reconocen la lactancia materna como una inversión clave para la salud, el desarrollo y la equidad.

Amamantar reduce costes en atención sanitaria, estimula el desarrollo cognitivo, impulsa las economías y sienta las bases de un crecimiento saludable.

También tiene un impacto positivo en términos medioambientales, porque reduce la huella de carbono asociada a la producción y distribución de sucedáneos.

La campaña de la OMS de este año, titulada “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”, pone énfasis en el apoyo continuo que los sistemas sanitarios deben ofrecer a madres y bebés, destacando la vinculación directa entre lactancia materna, medio ambiente y acción climática.

Con el objetivo de mejorar la atención a la lactancia materna, el Ministerio de Sanidad ha constituido un Grupo de Trabajo con participación de las comunidades autónomas, del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

También participa la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), entidad que promueve prácticas de atención humanizada y respeto a la lactancia materna en los centros sanitarios, con la que se ha suscrito un convenio dotado con 200.000 euros.

La lactancia materna forma parte de manera transversal de distintas estrategias nacionales, entre ellas la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la Estrategia Nacional de Atención al Parto Normal, la Estrategia de Salud Pública y la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud.

El éxito de la lactancia materna también requiere de políticas que protejan los derechos laborales de las familias, como el Real Decreto-ley 9/2025, que amplía el permiso de nacimiento y cuidado a 19 semanas para cada progenitor, de las cuales dos pueden disfrutarse hasta que el menor cumpla ocho años.

Para las familias monoparentales, el permiso se extiende a 32 semanas.