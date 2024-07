El Gobierno verifica mayoría de edad en acceso a pornografía

Miércoles, 03 Julio 2024 09:54

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha presentado Cartera Digital Beta, el “wallet” (portadocumentos digital) que incluye el sistema de verificación de la mayoría de edad en el acceso a contenidos para adultos, tras culminar la fase de diseño de la herramienta con la publicación de las especificaciones técnicas.

Escrivá ha explicado que la puesta a disposición de las especificaciones técnicas de Cartera Digital Beta no sólo cierra la fase de diseño, sino que permitirá a todos los operadores implicados en impedir a los menores de edad el acceso a contenidos para adultos realizar los trabajos preparatorios necesarios para que sus usuarios puedan utilizar este sistema en cuanto esté disponible.

En este sentido, el ministro ha señalado que la fase actual de desarrollo “durará algo más de dos meses, de forma que esté disponible para todos los ciudadanos al final del verano”.

El ministro ha subrayado que la puesta en marcha del sistema de acreditaciones de mayoría de edad forma parte del “más que necesario” gran acuerdo de país que el Gobierno está impulsando para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

Ya en el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales se incluyó la obligación de los proveedores de servicios del uso de una herramienta de verificación de mayoría de edad para evitar el acceso de menores a contenidos para adultos.

Respecto de los actores no obligados, Escrivá ha señalado que “espera su máxima colaboración ya que es un problema que nos interpela a todos”.

En el ámbito europeo también existe un gran consenso sobre la necesidad de proteger a los menores en el ámbito digital, como muestran la Declaración de Lovaina y el documento conjunto titulado “Empowering citizens and businesses in the digital transformation through a streamlined and ambitious use of the EUDI Wallet”.

Además, Cartera Digital Beta se enmarca en el estándar eIDAS2, que establece la obligatoriedad por parte de las plataformas de contenidos de aceptar el uso de carteras europeas de identidad digital como muy tarde en octubre de 2027.

Escrivá ha señalado que “los datos que vemos sobre el acceso de menores a contenidos para adultos y sus posibles consecuencias son los que nos han llevado a desarrollar esta herramienta con la máxima celeridad”.

El ministro ha subrayado algunos datos “preocupantes” sobre el acceso a pornografía por parte de menores de edad, como el hecho de que 7 de cada 10 adolescentes consuman pornografía de forma regular en España o que el primer acceso sea entre los 9 y los 11 años.

Según los datos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Juventud e Infancia, el acceso se realiza fundamentalmente a través del teléfono móvil, bien por mensajería instantánea, páginas web o redes sociales.

“Las consecuencias de este acceso a contenidos para adultos son muy graves y nos implican a todos”, ha destacado Escrivá, que ha señalado que la gran mayoría de los jóvenes entre los 18 y 26 años consideran que estos contenidos son fieles a la sexualidad real y para muchos es su única fuente de información afectivo-sexual, lo que provoca que actúen por imitación y, en ciertos casos, por dominación del hombre sobre la mujer.

“Todo ello, según los estudios que se han analizado en el grupo de trabajo, provoca distorsiones de la percepción de la sexualidad, problemas emocionales y sexuales y riesgo de adicción”, según el ministro, que también ha destacado el incremento del 116 por ciento de las agresiones sexuales realizadas por menores en los últimos cinco años. “Este sistema de verificación de la mayoría de edad que presentamos hoy es una de las medidas más necesarias y eficaces para luchar contra esta problemática”, según ha destacado Escrivá.



Aplicación móvil

Cartera Digital Beta será una aplicación móvil que almacenará de forma segura la credencial de mayoría de edad emitida por el Gobierno de España, que será presentada ante la plataforma de contenidos para adultos cuando se inicie la sesión. E

l sistema incorpora una doble autenticación para evitar que los menores accedan a través de los dispositivos de adultos.

La aplicación incluirá otras funcionalidades desde su puesta en marcha e irá incorporando nuevas utilidades en el marco del eIDAS2.

Además, se ha diseñado una arquitectura de gobernanza basada en listas blancas de confianza que permite que los actores del sistema se identifiquen como tales.

La lista blanca de plataformas para adultos gestionada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la lista blanca de aplicaciones de verificación gestionada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y una última de emisores de credenciales gestionada por la Secretaría General de Administración Digital.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), por su parte, gestionará, con la colaboración de otros actores, un listado de páginas con contenido para adultos no sometidas a la jurisdicción española con el objetivo de que los navegadores puedan verificar la mayoría de edad antes de presentar sus contenidos.