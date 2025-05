Campaña en redes sociales para denunciar penalización en pensiones de cotizantes con más de 40 años

Miércoles, 21 Mayo 2025 16:18

La asociación de pensionistas Asjubi40º (@asjubi40) ha lanzado la campaña “Asjubi40 Habla”, un movimiento social en redes sociales, para denunciar la penalización permanente en sus pensiones pese a haber cotizado 40 años o más, "superando ampliamente los requisitos para una pensión completa".

Mediante vídeos cortos y testimonios personales en redes sociales, los afectados plantean preguntas directas y denuncian la injusticia de su situación, "buscando sensibilizar a la sociedad y presionar a los responsables políticos para que tramiten una Proposición de Ley que elimine estas penalizaciones, ya registrada hace casi un año", según han explicado sus portavoces.

En cada vídeo, diversos miembros de la asociación plantean cuestiones con las que denuncian la "falta de equidad del sistema, por ejemplo, por qué, tras 45 años cotizados, mi pensión es recortada igual que la de quien apenas cumple el mínimo?; "

Si he trabajado desde los 14 años, ¿por qué se me penaliza por jubilarme antes, cuando he aportado mucho más de lo exigido?”, han censurdao.

El objetivo de estos vídeos, de formato breve y directo, es "lograr viralizarse en plataformas como X (antes Twitter), Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y WhatsApp, apelando tanto a la ciudadanía como a los responsables políticos y medios de comunicación".

“No pedimos privilegios, exigimos justicia:”40 años cotizados deben ser suficientes para una pensión íntegra”, han insistido desde el comité de Asjubi40.

La asociación lleva casi ocho años reclamando el fin de los coeficientes reductores en largas carreras de cotización, y ya ha presentado varias denuncias y quejas en Europa.

En este año, la asociación, que defiende los derechos de más de 860.000 jubilados penalizados pese a tener largas carreras de cotización, ha acelerado su ronda de contactos políticos, con el objetivo de "situar en el Congreso de los Diputados el debate de la Proposición de Ley registrada por Podemos hace un año, que recoge nuestra histórica reivindicación".