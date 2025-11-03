Solo Huesca se salva de subida generalizada en alquiler de viviendas en último año

Lunes, 03 Noviembre 2025 10:38

Sólo Huesca se salva de la subida generalizada de los precios en el alquiler de viviendas en las capitales españolas en el último año.

Hasta 51 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a octubre del año pasado, con la única excepción de Huesca donde las rentas han bajado un 1,7 por ciento durante el último año, según el último informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista.

El incremento más pronunciado es el de Ceuta donde las expectativas de los caseros subieron un 21,9 por ciento, seguido de las subidas de Zamora (18,1%), Ciudad Real (15,1%), Teruel (13,4%) y Segovia (13,2%).

Por el contrario, Pamplona (0,5%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de San Sebastián (1,2%), Girona (1,2%) y Vitoria (2,7%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista.

Además de en San Sebastián, suben en Madrid (11,5%), Sevilla (9,7%), Valencia (7,6%), Alicante (7,4%), Palma (6%), Bilbao (5,6%), Barcelona (5,1%) y Málaga (3,8%).

El mes de octubre se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 10,9 por ciento y se establece en 14,5 euros/m2, según el último informe de precios publicado por idealista.

Este dato supone que el precio ha bajado un 0,7 por ciento en los tres últimos meses y un ligero ascenso del 0,1% con respecto al último mes.

Capital más cara

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24,3 euros/m2, seguida por Madrid (23 euros/m2) y Palma (18,2 euros/m2) que ya es la tercera capital más cara de España.

Les siguen San Sebastián (18,1 euros/m2), Valencia (15,5 euros/m2), Málaga (15,4 euros/m2) y Bilbao (15 euros/m2).

Por el contrario, Ciudad Real, Lugo, Zamora y Cáceres (7,8 euros/m2 en los cuatro casos) son las capitales con la renta más económica.

Provincias

El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Cáceres (-0,5%).

Los mayores incrementos se han vivido en Zamora (19,9%), Segovia (14,3%), Palencia (13,4%), Ciudad Real (13,1%) y Teruel (12,9%). En la provincia de Barcelona crecieron un 5,9%, mientras que en Madrid el incremento fue del 12,7%.

Por el contrario, Soria (0,1%), Huesca (0,7%), Girona (1,2%), Álava (2,7%) y Navarra (3%) registran las menores subidas.

La Comunidad de Madrid (21,1 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (21 euros/m2).

Les sigue Baleares (19,1 euros/m2), Guipúzcoa (16,8 euros/m2), Málaga (16,5 euros/m2), Las Palmas (15,3 euros/m2) y Santa Cruz de Tenerife, con 14,9 euros/m2. Jaén (6,4 euros/m2) y Ciudad Real (6,9 euros/m2), en cambio, son las provincias más económicas.

Comunidades Autónomas

Las rentas han subido en todas las regiones españolas desde octubre del año pasado.

La Comunidad de Madrid lidera las subidas (12,7%), seguida de Andalucía (11,8%) y Castilla-La Mancha (11,8%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de La Rioja (9,9%), Comunitat Valenciana (9,9%), Castilla y León (9,1%), Baleares (9%), Aragón (8,5%), Canarias (8,1%), Región de Murcia (7,9%), Asturias (7,4%) y Cataluña (7,1%).

Los menos incrementos en el último año se dan en Navarra (3%), Extremadura (4%), Cantabria (4,5%), Euskadi (5,2%) y Galicia (5,3%).

La Comunidad de Madrid (21,1 euros/m2), Baleares (19,1 euros/m2) y Cataluña (19,1 euros/m2), son las regiones con el precio más caro.

Les siguen Canarias (15,1 euros/m2) y Euskadi (14,9 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,2 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8 euros/m2) que son las comunidades más económicas.