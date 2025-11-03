El Notariado pone cifras reales a los precios de las viviendas

Lunes, 03 Noviembre 2025 08:16

El nuevo Portal Estadístico del Notariado, dedicado a la vivienda (www.penotariado.com) permite saber por cuánto dinero se puede vender la propia vivienda o cuánto cuesta un piso en su barrio favorito o el esfuerzo que debe realizar para comprarlo.

Basándose en los datos contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario, esta plataforma digital presenta los precios reales de la vivienda, no los de oferta, y lo hace de una manera visual e interactiva, con acceso gratuito y al alcance de todos.

La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio, ha presentado este última semana el Espacio Fundación Telefónica ante más de un centenar de representantes del ámbito político, financiero, académico e inmobiliario.

El portal se nutre de información anonimizada contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, la gran base de datos del Notariado, segunda mayor en España, y que cuenta con más de 170 millones de documentos.

Hasta ahora era información sólo compartida con la Administración y “ahora se abre a todos: queremos que cualquier persona, profesional o institución encuentre en este portal una fuente fiable para entender mejor la realidad de la vivienda en España”, ha afirmado Concepción Pilar Barrio.

El Portal Estadístico del Notariado está diseñado para facilitar la consulta y el análisis del mercado inmobiliario.

Cuenta con un mapa de fácil navegación y muy visual para explorar y obtener los principales indicadores sobre la vivienda.

Tras determinar un área de interés, permite filtrar por tipo de finca y construcción, y consultar el precio medio por m², la superficie media, el importe medio total y el número de compraventas realizadas en la zona seleccionada.

Los datos ofrecidos se actualizan cada mes y ofrecen una visión de los últimos doce meses de actividad en el mercado.

El director del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, ha presentado, como muestra de la capilaridad y granularidad de los datos notariales, un análisis pormenorizado de la evolución de la vivienda de 2007 a 2025.

Este estudio muestra como el precio medio €/m2 de la vivienda plurifamiliar ha aumentado un 3,6 por ciento, pasando de 2.077 euros a 2.153 euros.

Gracias a la información ofrecida por la plataforma, también se observa como España cuenta con una realidad dual, con una situación de precio muy diversa en función de la comunidad autónoma analizada.

Otros factores estudiados son la compra realizada por extranjeros y el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Las adquisiciones de compradores foráneos se han incrementado notablemente, pasando del 7,5 por ciento en 2007 al 20,1 por ciento en 2025.

En cambio, la presencia de los jóvenes en el mercado se ha reducido de forma drástica: en 2007 representaban el 22,53 por ciento de las compraventas realizadas por la población de 18 a 30 años, mientras que en 2025 ese porcentaje desciende al 9,55 por ciento.

Durante su intervención, Martínez Lacambra mostró también, a través del mapa interactivo del portal, los datos más recientes sobre el precio por metro cuadrado.

De enero a agosto de 2025, los precios de los pisos en España- vivienda nueva y segunda mano-se han incrementado un 8 por ciento respecto a 2024. Esta situación se agrava en la capital del país, registrando Madrid un aumento de los precios del 15,2 por ciento. En otra gran ciudad como Barcelona la subida alcanza el 9,3 por ciento.

“Este año empieza a ser preocupante el aumento de los precios de la vivienda, siendo urgente y necesario movilizar suelo público. La solución de las zonas tensionadas en la península pasa por mejorar el transporte público. En el caso concreto de Barcelona y Madrid, puede facilitar el acceso a viviendas un 50 por ciento más económicas.”, ha señalado.