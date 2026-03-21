La oferta de vivienda en venta cae un 11 por ciento en 2025

Sábado, 21 Marzo 2026 08:15

La oferta de viviendas en venta se ha reducido un 11 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el mismo trimestre de 2024, según un estudio publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa. En Soria capital, la oferta se ha reducido un 15 por ciento.

Solo seis capitales han visto cómo el volumen de viviendas en venta crecía en este periodo, y en todos los casos se trata de mercados muy dinámicos y grandes ciudades.

La mayor subida se ha producido en las ciudades de Madrid y Málaga, donde la oferta ha crecido un 10 por ciento.

Les siguen Valencia (8%), Sevilla (6%), Santa Cruz de Tenerife y Barcelona (2% en ambos casos).

Todas las demás capitales tienen ahora menos viviendas en venta que hace un año.

La mayor caída se ha producido en Zamora, con un desplome de la oferta que ha llegado al 46%.

Le siguen Huesca (-39%), Segovia (-38%), Palencia (-35%), Ourense (-34%) y Burgos (-32%).

Con caídas inferiores al 30% se encuentran Melilla (-29%), Oviedo (-29%), Ávila (-28%), Ceuta (-27%) y Valladolid (-26%).

Aunque las subidas han sido mayoritarias en grandes mercados, la oferta se ha reducido un 24% en Bilbao, mientras que la caída ha sido del 15% en San Sebastián. En Palma la oferta de viviendas en venta ha descendido un 9%, mientras que en Alicante la caída ha sido del 6%.

Provincias

A nivel provincial la situación ha sido similar en el último año, aunque las subidas de stock solo se han producido en la Comunidad de Madrid (3%) y Santa Cruz de Tenerife (2%).

En todas las demás la oferta se ha reducido. Las menores caídas se han producido en Málaga (-3%), Alicante (-5%), Cádiz (-6%), Valencia (-6%), Sevilla (-7%) y Cáceres (-7%).

Zamora, por su parte, ha experimentado la mayor reducción de oferta, ya que ha alcanzado al 34%. Le siguen Segovia (-29%), Palencia (-27%), Lleida (-25%) y Vizcaya (-25%).

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “aunque la oferta disponible nacional y de la mayoría de capitales siguen manteniendo una evolución bajista, los datos del cuarto trimestre de 2025 nos muestran lo que podría ser un cambio de tendencia en los principales mercados españoles. Es posible que los altos precios que se están alcanzando en muchas de estas ciudades estén excluyendo a parte de la demanda, que al retirarse reduce la presión sobre la oferta existente. Aún es pronto para poder confirmar esta nueva tendencia y para valorar cómo podría afectar a otras variables como los precios”.