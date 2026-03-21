San Esteban de Gormaz se cita con II carrera solidaria Desafío Ribera 2026

Sábado, 21 Marzo 2026 08:59

San Esteban de Gormaz organizará el próximo 26 de marzo la segunda edición de su carrera solidaria Desafío Ribera 2026, una convocatoria impulsada por varios centros educativos de la localidad ribereña.

En esta segunda edición, la recaudación se destinará a luchar contra el cáncer infantil a través de la asociación PYFANO.

La jornada comenzará a las 9:30 horas con la carrera infantil, en la que participarán el CEIP Virgen del Rivero y la Escuela de Educación Infantil La Alameda.

A las 10:30 horas tendrá lugar la carrera absoluta, abierta a toda la ciudadanía, en la que tomarán parte el IES La Rambla y el CEPA Doña Jimena, además de cualquier persona que desee sumarse al recorrido solidario de 3,5 kilómetros.

La inscripción tiene un coste de 2 euros, que puede realizarse mediante dorsal activo o dorsal 0, pensado para quienes quieran colaborar sin participar en la carrera.

Las inscripciones se tienen que formalizar en la secretaría del IES La Rambla.

El evento tiene como objetivo consolidarse como una cita anual que combine deporte, convivencia y compromiso social.