La experiencia Celtiberia avanza con jornada dirigida a sector turístico provincial

Viernes, 20 Marzo 2026 14:02

La Diputación provincial de Soria ha organizado una jornada de presentación de experiencias turísticas y lanzamiento de los clubes de producto del proyecto de Patrimonio Celtíbero, turismo activo y naturaleza.

El curso tendrá lugar el próximo martes 24 de marzo en el salón Jesús Posada de la Diputación provincial, de 9,00 a 17,30 horas, y es de inscripción gratuita, hasta completar el aforo para un centenar de personas.

Está dirigido a empresas turísticas, operadores de actividades, alojamientos, guías turísticos, agencias de viaje, y asociaciones del sector turístico.

Una oportunidad para conocer las nuevas experiencias turísticas del territorio, informarse sobre los Clubes de Producto y generar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas y agentes del sector.

Con esta jornada se lanza oficialmente los Clubes de Producto para la puesta en valor de experiencias turísticas innovadoras vinculadas al territorio celtíbero provincial, que tiene como objetivo general fortalecer la Celtiberia soriana a través de la creación y puesta en mercado de experiencias turísticas sostenibles y respetuosas con el medio que favorezcan la cohesión territorial y el desarrollo económico local.

Para ello se han creado clubes de producto que cohesionan las diferentes tipologías de producto del que nacerán las respectivas experiencias.

El fortalecimiento de las experiencias turísticas con la presencia actica de los clubes de producto mediante la colaboración público-privada, buscando el objetivo de facilitar el proceso de puesta en mercado de productos turísticos asociados a los diferentes yacimientos unidos por rutas de cicloturismo, de senderismo, respaldados por los alojamientos históricos, y la gastronomía local, para la generación de nuevas experiencias.

Los objetivos de la jornada, además de presentar Las experiencias turísticas diseñadas en las fases I y II del proyecto, se lanzará oficialmente los Clubes de Producto, se informará sobre el modelo de gestión, requisitos y beneficios de adhesión, motivar a empresas y agentes a integrarse en los clubes, introducir una formación inicial sobre Clubes de Producto, y adaptación de la oferta turística a la demanda y generar contacto y cooperación entre empresas del territorio.

Todos los interesados tienen esta dirección para poder inscribirse en la jornada: https://forms.office.com/e/sFyDnkZrCv

Esta jornada está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGeneration-EU.