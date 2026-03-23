Diputación concede ayudas a cuatro municipios en segunda convocatoria para rehabilitación de vivienda

Lunes, 23 Marzo 2026 12:28

La Junta de Gobierno de la Diputación provincial de Soria ha aprobado la concesión de la segunda convocatoria de ayudas del Plan Soria 2025 dirigidas a ayuntamientos para poder rehabilitar viviendas municipales para destinarlas al alquiler social.

Se presentaron nueve solicitudes a esta segunda convocatoria que se realizó con remanentes del Plan Soria 2025 y se han aprobado cuatro, correspondientes a Villasayas, con una subvención de 24.200 euros, Castilruiz, con una ayuda de 22.500 euros, Medinaceli, con una subvención de 22.500 euros, y Borobia, con una ayuda de 10.800 euros.

Se desestiman dos por incumplimiento de las bases, dos por falta de crédito presupuestario y una solicitud del ayuntamiento de Velamazan se declara el desestimiento.

La vicepresidenta María José Jiménez ha destacado que en breve saldrá otra convocatoria de ayudas a la rehabilitación de vivienda municipal dotada con 200.000 euros y correspondiente a la partida de 2026, por lo que todos los municipios interesados, incluidos los dos que se han quedado fuera por falta de crédito, van a poder optar a estar ayudas.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el convenio de colaboración con los ayuntamientos titulares de Centros de Educación Infantil y Crecemos para su financiación durante este año.

Son 18 municipios a los que se destina a cada uno la cuantía de 7.000 euros para ayudar en su financiación, lo que supone un total de 126.000 euros. A mayores se aporta a Berlanga de Duero 29.943 euros provenientes de la Gerencia de Servicios Sociales derivada del programa Crecemos.

También se ha aprobado el convenio de colaboración con la Consejería de Educación para la reparación y mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio rural para el bienio 2026-2027.

La institución provincial destina 150.000 euros, complementados por otros 150.000 euros de la Junta de Castilla y León, ambos correspondientes al 40% de la inversión, mientras que el 20% restante corresponde a los ayuntamientos.

Dentro del proyecto Turístico Celtiberia Soriana, financiado con Fondos Europeos, la Junta de Gobierno de la Diputación ha adjudicado a la empresa Deporama Eventos la organización, planificación, promoción y ejecución integral del evento deportivo BTT y gravel denominado Desafío Celtiberia Soriana por un importe de 82.885 euros.

En el capítulo de Servicios Sociales se han aprobado dos convenios con Cruz Roja y uno con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias.

El convenio con el Comité Provincial de Cruz Roja Soria para el desarrollo de Programas de Asistencia e Integración Social de Dogrodependinetes cuenta con una partida de 10.000 euros y el año pasado atendió a 140 personas, de las cuales 104 fueron hombres y 36 mujeres.

El convenio con Cruz Roja Soria para la promoción del voluntariado y desarrollo comunitario cuenta con una dotación de 22.000 euros y el año pasado llegó a 811 personas beneficiadas, en el desarrollo de la actividad en 127 municipios y 104 voluntarios vinculados al proyecto.

El convenio con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer está dotado con 30.000 euros y el año pasado atendió a 16 usuarios en El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz con sesiones terapéuticas, talleres de estimulación y apoyo emocional a familiares.