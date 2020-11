Sevillano no se fía del colista de la Superliga

Sábado, 21 Noviembre 2020 09:37

El entrenador de Río Duero Soria, Manuel Sevillano, no se fía de UBE L´Illa Grau de Castellón, que este domingo visita el pabellón de Los Pajaritos. El entrenador ha resaltado la relevancia del resultado de los dos próximos encuentros.

El técnico de Rioseco es consciente de que su equipo vivió "un estado de euforia" en Ibiza, donde el equipo se llevó la victoria por 2-3 en una espectacular remontada, pero entiende que es el momento de concentrarse en los dos choques que están por venir, ante los castellonenses ni ante el FC Barcelona. Dos duelos claves de cara a las aspiraciones coperas de los celestes.

No obstante, el duelo ante Ibiza "dio para una película" porque "no he visto nada igual en las dos décadas de carrera deportiva", indicaba Sevillano, que recordaba que en el primer set su equipo pudo imponerse en el primer set, se vino abajo en el segundo a pesar de empezar bien ante un Ibiza de un gran nivel, para reaccionar tras el parón entre mangas, donde el equipo refrescó la cabeza para acabar ganando.

"Surgió una fiesta de forma espontánea, cuando el equipo estaba en la peor situación. Uno empieza a dar saltitos y anima al otro, y así sucesivamente, para acabar disfrutando en el partido, lo que hacía que estuviéramos cómodos y no así el rival. Llegamos a una euforia que no había visto en mi vida", ha apuntado.

Sevillano, que en el encuentro ante Boiro advirtió de que había visto a su equipo agarrotado y presionado, se muestra satisfecho de que el plantel haya entendido la importancia de "disfrutar" jugando, por lo que ahora espera que la lección esté aprendida y el rendimiento pueda verse reforzado, si bien asume que no sabe cómo va a evolucionar.

Lo que espera es que los celestes no se relajen ni un solo momento en el duelo de este domingo, a las 12.00 horas en Los Pajaritos, frente a UBE L´Illa Grau, escuadra que no ha logrado ninguna victoria en esta temporada.

"Es lo primero que vamos a hablar. Miras la clasificación y no han ganado, pero es que miras a su equipo y es prácticamente el mismo que el del año pasado, cuando acabaron quintos", subraya. Claro que el de Rioseco entiende que algo ha tenido que cambiar en el cuadro castellonense para el cambio de resultados, pero "sería un error" pensar que son "una perita en dulce".

Este partido y el siguiente son determinantes de cara a las aspiraciones coperas, ya que después, los rivales antes de acabar la primera vuelta vuelven a ser grandes favoritos al título. Por eso, de cara a este domingo, el equipo "tiene que empezar por no confiarse" y después, entender que hay que seguir disfrutando en encuentros a cara de perro. No obstante, es un equipo que mantiene el bloque o base de años anteriores, que se refuerza con Prades, ex jugador celeste, y un nuevo colocador con un juego "rapidísimo".

Cada set, cada punto, cuesta mucho ganarlo. Sevillano lo resume así: "Llevamos tres victorias seguidas y hemos perdido un puesto", comenta para ilustrar la competitividad del campeonato, con muchas victorias en la zona intermedia de la tabla, que dificultan el objetivo de meterse en la Copa, de ahí, que los próximos duelos adquieran gran importancia.