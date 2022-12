Río Duero recibe al exigente Barça Voleibol

Viernes, 02 Diciembre 2022 14:14

Río Duero Soria cierra el 2022 en Los Pajaritos con la visita del exigente Barça Voleibol, conjunto que ocupa la sexta plaza de la competición, a tan solo cuatro puntos de los sorianos.

Fotografía: María Morales

Por su parte, los hombres de Alberto Toribio tienen ganas de celebrar con su afición la designación de Soria como sede de la próxima Copa del Rey de Voleibol Masculino, para lo que necesitará un triunfo que, además, permita asentarse en la segunda posición de la clasificación, una circunstancia para la que se ha trabajado muy duro durante lo que llevamos de Superliga Masculina.

El partido apunta a la máxima exigencia, ya que ambos equipos parecen llegar en un buen momento de juego que tratarán de prolongar.

Así, la carta de presentación de Barça Voleibol no podría ser más clara, puesto que la semana pasada endosó un 3-0 a Leleman Conqueridor Valencia, conjunto que estaba asentado en los primeros puestos. De este modo, no cabe duda de que el potencial azulgrana es capaz de arrollar a cualquiera de los equipos importantes de la competición, y los sorianos tratarán por todos los medios de no caer en la trampa.

No cabe duda de que la posición en la tabla y el resultado ante Valencia son argumentos suficientes para encender todas las alarmas en los jugadores sorianos. Por si fuera poco, basta echar un vistazo a la plantilla del cuadro barcelonés para encontrar a un jugador cuyo potencial es de sobra conocido por la afición local, como es Gerard Osorio, opuesto que hace tan solo dos temporadas vestía los colores celestes ofreciendo un magnífico resultado.

Claro que si los sorianos deben extremar las precauciones, el cuadro culé puede decir exactamente lo mismo de un Río Duero Soria cuyo trabajo y esfuerzo le han llevado a la segunda plaza de la Superliga.

El bloque soriano esta ofreciendo un rendimiento que no tiene desperdicio, aupado más si cabe en las últimas semanas por un Pelegrín Vargas que parece abonado a los puestos honoríficos del equipo ideal que ofrece cada jornada la Federación Española de Voliebol.

Fiesta del jamón

Por enésima jornada en lo que llevamos de competición, Río Duero Soria transforma en cada encuentro Los Pajaritos en un lugar de celebración deportivo, que busca agradar a su afición en lo deportivo y en la experiencia en la grada. Así, en esta ocasión el choque será una fiesta del jamón, ya que Jamones Aljomar y Aquí Jamón darán a cada consumición en el bar una degustacion de jamón recién cortado por un cortador de jamón que realizará el corte en el propio recinto, hasta agotar existencias.