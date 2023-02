Río Duero recibe a un renovado Palma

Viernes, 10 Febrero 2023 11:26

Rio Duero Soria quiere mañana sábado continuar su exitosa trayectoria, pese a que Vóley Palma, próximo visitante en Los Pajaritos este sábado a las 19.30 horas, sea el antepenúltimo clasificado de la tabla.

Fotografía: María Morales

Y es que los baleares son un conjunto muy diferente al que comenzó la competición, tanto por los protagonistas en la cancha como en la forma de jugar del bloque.

La mejoría la avala el rendimiento del conjunto de Abel Bernal en las últimas tres jornadas de competición donde ha vendido su piel muy cara ante los conjuntos de la zona alta de la tabla. Claro que los sorianos atraviesan un momento dulce refrendado el pasado fin de semana con una sobresaliente victoria en Melilla, una de las canchas más complicadas de la Superliga Masculina.

Por todo ello, de poco sirve el encuentro de referencia de la primera vuelta en el que los sorianos se impusieron a domicilio con claridad. Será, por tanto, una batalla muy diferente, donde la sólida recepción insular pondrá a prueba al potencial de saque de los sorianos, que tan bien está funcionando hasta el momento durante todo el campeonato. En el caso de que los sorianos no puedan sacar el mismo rédito desde la línea de saque con respecto a lo que viene siendo habitual, también será interesante evaluar la reacción de los pupilos de Alberto Toribio, ya que cualquier ensayo de complejidad puede ser muy útil de cara a la próxima Copa del Rey. Sea cual sea el escenario del encuentro, Río Duero Soria tiene recursos para pelear en cualquier circunstancia, por lo que será un duelo interesante.

En este sentido, la proximidad de la cita copera es difícil de pasar por alto, más si cabe en una jornada en la que el club soriano organizará por la mañana, a las 12.15 horas, un acto festivo en Mariano Granados con la presencia del Presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Agustín Martín Santos.

No obstante, los celestes deberán de poner toda su atención al encuentro por la trascendencia del mismo. Por un lado, porque sería un serio revés de cara al objetivo de consolidar la segunda plaza de la Superliga Masculina y, por otro, porque precisamente la proximidad de la Copa no es el mejor momento para un traspie, ya que uno de los factores que está fortaleciendo aún más al equipo es su confianza en el grupo. Por todo ello, el técnico local, Alberto Toribio, insiste en que no hay mejor preparación para la Copa que centrarse en cada uno de los encuentros previos.

Lo que no cabe duda es de que el buen hacer del equipo durante el curso está dando muchas satisfacciones a la afición soriana, que tendrá una nueva oportunidad de alentar en los suyos en Los Pajaritos con la intención de continuar con la espectacular trayectoria del equipo, sobre todo en esta segunda vuelta.