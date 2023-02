Río Duero doblega a un correoso Palma

Domingo, 12 Febrero 2023 00:02

Nueva victoria para Río Duero Soria aunque, una vez más, no exenta de duro trabajo. Y es que a los sorianos en esta ocasión les tocó sufrir especialmente en el primer acto del encuentro, donde los baleares mostraron su mejor versión.

Fotografías: María Morales

A partir de ese momento, los sorianos fueron capaces de poner una marcha más, mientras que el cuadro mallorquín fue perdiendo la fe en sus opciones (3-0) (25-23, 25-22, 25-18).

Alberto Toribio había alertado a los suyos de la importancia del encuentro ante Club Vóley Palma y de la dificultad que entrañaba por el constante crecimiento del juego balear y el cuadro de Abel Bernal se encargó de darle la razón, especialmente en el primer acto, donde los sorianos sufrieron, para luego aprovechar su oportunidad de forma letal.

Pronto se vio el cuadro de Palma de Mallorca estaba muy bien plantado en cancha, con Cairús como principal estandarte de los suyos en todos los ámbitos del juego, una buena dirección de juego de Tom Liot y una mordiente ofensiva de De la Rosa que iba a ser un quebradero de cabeza para los celestes.

Claro que el equipo de Soria, pese a no lograr separarse en el marcador y no encontrar con la misma contundencia a Moreno que en otras ocasiones, lograba llevar la iniciativa en el marcador, aunque fuera de forma anecdótica. Poco a poco se iban a suceder las igualadas en el electrónico que alcanzarían el 22-22. Precisamente al llegar la recta final de set crecía la tensión e incertidumbre. Los sorianos no podían frenar al ataque visitante y se veían 22-23 en el marcador. Sin embargo, el equipo de Toribio tuvo un final brillante gracias a un remate de Villalba, un bloqueo de Lorente y un error de remate de De la Rosa (25-23).

Llegado el segundo asalto, los sorianos se mostraron más acertados, subiendo sus prestaciones en todas las facetas del juego, lo que de alguna manera frenó el ímpetu del cuadro visitante. Pasado el equilibrio a 10, los celestes comenzaron a incrementar su renta hasta el 16-13, manteniendo el margen durante todo el juego. Vargas y Villalba se mostraban tremendamente acertados por las alas, mientras que el bloqueo soriano acababa de marcar diferencias en momentos determinantes. Sin capacidad de reacción por parte de Palma, que echaba en falta ahora la aportación ofensiva de Cairús y De la Rosa (25-22).

Pese al 0-2 adverso, el cuadro balear salió combativo en el tercer acto, buscando prolongar el encuentro (4-6). Sin embargo, Toribio paraba el encuentro y reconducía rápidamente el set (6-6). Así, poco tiempo después, los suyos ya mandaban en el partido con un margen interesante (11-8). Los dos equipos apretaban en el saque, pero ambas recepciones mantenían el tipo, sin embargo, las diferencias iban a marcarse de nuevo en el acierto ofensivo, donde los sorianos frenaban con el bloqueo hasta en cinco ocasiones a los baleares, que por su parte no lograban frenar a los hombres más activos de Soria, como Moreno, Vargas y Villalba, que cuajaba un gran partido para celebrar sus más de 1.000 puntos con la camiseta de Río Duero Soria.

Promoción de la Copa en el corazón de Soria

Horas antes del partido, en la matinal, la plaza Mariano Granados de Soria, en pleno corazón de la ciudad, el voleibol tomaba la calle en un acto de promoción de la próxima Copa del Rey de voleibol masculino que se celebrará en la ciudad castellano y leonesa del 23 al 26 de febrero.

Primero, una breve mesa redonda con el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Agustín Martín Santos, y el presidente del club celeste, Alfredo Cabrerizo Hernández, destacaban la importancia del evento.

Después, Alberto Toribio se dirigía a su afición para destacar el compromiso de sus jugadores que, acto seguido, irían uno a uno saludando a la afición local antes de cerrar esta jornada festiva, donde no faltaron los partidos entre los más jóvenes, con una magnífica foto de familia.