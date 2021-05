Río Duero ficha al joven opuesto Álvaro Gimeno

Lunes, 24 Mayo 2021 13:55

El Río Duero Soria se ha hecho con los servicios del joven opuesto español Álvaro Gimeno Rubio (Barcelona, 27-09-1999) para la temporada 2021-2022.

Se trata de un jugador de un importante poderío físico con sus 2,05 m. de altura y un sobresaliente bagaje tanto en la exigente Liga Universitaria de EE.UU. como con la selección española de voleibol, con quien está realizando en estos momentos la preparación de la Golden League a las órdenes de Ricardo Maldonado.

Más allá del talento que le ha permitido alcanzar estos objetivos importantes con tan solo 21 años, reune las condiciones perfectas para adaptarse a la dinámica de trabajo que pretende implantar el técnico Alberto Toribio en el conjunto celeste.

No obstante, el preparador vallisoletano conoce a la perfección al jugador y tratará de aprovechar todo su potencial de cara al importante papel que se le presupone en la faceta anotadora del conjunto soriano.

Gimeno llega procedente de Newark (New Jersey (EE.UU.) donde militaba en el New Jersey Institute of Technology en la conferencia Este (Eastern Intercollegiate Volleyball Asociation (EIVA)), una de las cinco conferencias que componen el voleibol en el país.

El curso pasado Gimeno logró meterse en la final de conferencia tras ser segundos en la Liga regular, lo que no fue suficiente para meterse en la gran fase final a la que acceden los campeones.

En cualquier caso, el español acabó la competición estando en el Top 10 del país de los jugadores con más puntos directos de saque; el Top 3 de puntos de ataque, total de puntos y puntos de saque de la conferencia.

Por otra parte, a nivel nacional de Estados Unidos, se realizan dos equipos integrados por los mejores jugadores de todo el país donde ha sido seleccionado en las dos últimas campañas, al igual que en los últimos cuatro años ha estado en el mejor equipo de la conferencia. No quedan aquí las declaraciones honoríficas, porque fue nombrado ‘rookie’ o novato del año en su primera participación, mientras que el año pasado lo cerró como ‘Jugador del año’ en su conferencia.

Por tanto, los números refrendan su capacidad anotadora en el remate, para lo que se eleva hasta los 3,47 metros, sin olvidar su poderío desde la línea de saque.

Condiciones que se han potenciado en los Estados Unidos y que ya se pudieron vislumbrar en la competición nacional, donde antes de emprender viaje transatlántico, logró el ascenso a Superliga masculina y la Copa Príncipe con el equipo de la ciudad en la que reside actualmente, el Tarragona Sant Pere i Sant Pau en la 2016-2017.

En aquella campaña lograría a nivel individual el MVP de la Copa y la valoración de Mejor Opuesto de la Liga.

En cuanto a su periplo con la selección española, Gimeno ha conformado los diferentes equipos nacionales desde 2015, por entonces con la selección Sub 17.

Y así, año a año ha ido participando en los difentes compromisos internacionales de categorías inferiores hasta llegar en 2018 a la convocatoria con la selección absoluta, siendo convocado también en 2019, 2020 y, como se mencionaba más adelante, en estos momentos.