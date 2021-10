Río Duero debuta en casa frente a Arenal

Sábado, 09 Octubre 2021 08:02

Río Duero Soria y Arenal Emevé Lugo se miden este sábado, a las 19.30 horas, en la cancha del polideportivo de Los Pajaritos.

Ambos conjuntos llegan después de perder en la primera jornada de la Superliga Masculina de Voleibol, por lo que compartirán tanto las malas sensaciones que provoca una derrota como las ganas de resarcirse de la misma.

En este aspecto, los locales tendrán la motivación adicional de estrenarse ante su público, con las ganas de enganchar a la afición desde el comienzo y, de paso, enderezar el rumbo.

Mientras que los sorianos cayeron por 3-1 ante Conectabalear Manacor después de adelantarse en el marcador, Arenal Emevé Lugo cayó en su propia cancha ante Fenie EnergÍa Mca CV Palma por 0-3.

Si los sorianos fueron el único conjunto derrotado capaz de hacer un set a su rival de la primera semana, los gallegos fueron el segundo equipo que más puntos logró cerrar y, por tanto, puso las cosas más difíciles a su contrincante.

Por tanto, con estos precedentes y resultados, uno de los dos conjuntos podrá estrenar su casillero.

Por parte local, su técnico, Alberto Toribio, tiene claro que uno de sus objetivos es convertir la cancha de Los Pajaritos en un terreno complicado para todos los rivales.

Algo que, sin duda, quiere abordar desde el comienzo ante el cuadro lucense a pesar de la complejidad del rival.

Y es que cabe destacar que el equipo gallego superó en pretemporada a los otros dos equipos gallegos de la Superliga masculina y que el curso pasado ya evidenció su capacidad de juego.

De nuevo, llegará a Soria liderado por un ex del equipo celeste como Víctor Bouza, cuyo potencial le ha permitido convertirse no solo en el jefe de filas de su plantel, sino en uno de los jugadores a tener en cuenta de la competición. Los sorianos tendrán que tener cuidado del resto del bloque, guiado por otro ex de categoría, Guillermo Loeches, y novedades importantes como los argentinos Agustín Bruschini o Joaquín Alzueta.

Sin embargo, Toribio insiste en que lo que más le preocupa es el rendimiento de su equipo, al que quiere ver al nivel de la pretemporada para, a partir de ahí, comenzar a optimizar su rendimiento.

Sin duda, se trata de un partido en el que comenzar a sacar tanto el nivel de juego como el carácter que quiere imprimir el técnico vallisoletano. Y es que como en cada jornada de competición, no habrá tregua.

Un encuentro en el que, además, será imposible no echar de menos en la cancha la figura de Alberto Salas, uno de los jugadores que ha abordado todas las campañas de existencia del club celeste y una de las grandes banderas del voleibol y del deporte soriano. L

a afición soriana tendrá la oportunidad de reconocer y mostrar su cariño a un jugador con un talento portentoso cuyo carácter le ha convertido en uno de los hombres más queridos.