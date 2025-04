Atletismo Numantino y Celtíberas debutan en Campeonato de España con dos terceras plazas

Domingo, 27 Abril 2025 09:20

Atletismo Numantino y Celtiberas han conseguido una tercera plaza en sus respectivos encuentros en la primera jornada del Campeonato de España, disputados en Nerja (Almería) y Soria.

https://www.rfeacontent.es/resultados/2025/airelibre/clubes/Clasificacion_LigaDH_jornada1.pdf

https://www.rfeacontent.es/resultados/2025/airelibre/clubes/DH1_Joma_C_Nerja.pdf

El Atletismo Numantino ha sumado 181 puntos en el encuentro celebrado este sábado en Nerja, donde el primer clasificado ha sido Tenerife Caja Canarias, con 191 puntos.

La segunda plaza ha sido para el club anfitrión, Cueva de Nerja, con 188 puntos, y la tercera, para el club soriano, con 181 puntos.

Hay que destacar el doble triunfo de Daniel Cisneros, primero en 110 m vallas (13.78) y diez minutos más tarde los 100 m con 10.58, marca personal ... toda una proeza que le ha valido además ser el MVA el encuentro.

La cuarta y última plaza ha sido para Delsur Coop. La Palma, con 122 puntos.

En el encuentro celebrado en el viejo estadio de Los Pajaritos, en Soria, Las Celtíberas también han sido tercera, con 152 puntos.

Ha ganado el encuentro las favoritas, Playas de Castellón, con 209 puntos, seguidas de Super Amara, con 180,5 puntos.

La cuarta plaza ha sido para Atletismo Alcorcón, con 143,5 puntos

Al igual que el pasado año, el C.A. Fent Camí Mislata se coloca líder de la Liga Joma tras la disputa de la primera jornada del Campeonato de España de Clubes disputado este sábado.

El equipo valenciano, compitiendo en Valencia, ha totalizado 215 puntos, una amplia ventaja sobre el segundo clasificado, el Grupompleo Pamplona At. (172 puntos), Alcampo Scorpio 71 (166 puntos) y Cornellá At. (134 putnos).

El segundo clasificado de la clasificación provisional es la Real Sociedad, ganador del encuentro A disputado en Huesca, donde ha sorprendido al vigente campeón el Facsa Playas de Castellón, al que aventajó en dos puntos (204,5 por 202,5), siendo tercer el L'Hospitalet At. (141 puntos) y cuarto el At. Intec-Zoiti (138 puntos).

Del encuentro D celebrado en Albacete sale el tercer clasificado provisional, el equipo andaluz del Unicaja Jaén Paraíso Interior con 204 puntos, que ha ganado al Atletismo Albacete (192 puntos), S.G.Pontevedra (171 puntos) y UCAM-Cartagena (120 puntos).

Líder femenino

El Diputación Valencia C.A, el club que más títulos femeninos ha lograd en la historia, lidera la Liga Iberdrola de Clubes tras la primera jornada dominando la clasificación provisional del Campeonato de España de Clubes 2025.

El club valenciano ha dominado y de largo el encuentro A celebrado en el Estadio Joan Serrahima de Barcelona, con una contundente victoria (246 putnos) sobre el AA Catalunya que fue segundo (173 puntos), Alcampo Scorpio 71 tercero (170 puntos) y Cornellá Athlètic cuarto (99).

El estadio Vallehermoso de Madrid ha sido testigo del encuentro C con victoria clara para el Trops-Cueva de Nerja (205 puntos), por delante del Unicaja Jaén Paraíso Interior (183,5 puntos), L'Hospitalet At. (156) y el club organizador A.D.Marathon (140,5 puntos).

Cerraba en Santander el encuentro D con la victoria del At. San Sebastián (196 puntos), con el Grupompleo Pamplona At. no muy lejos en segunda posición (178 puntos), Piélagos tercero (162 puntos) y Univ León Sprint Atletismo (150 puntos).

https://www.rfeacontent.es/resultados/2025/airelibre/clubes/DH1_Iberdrola_B_Soria.pdf