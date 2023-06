Berná, lejos de los mejores en el Andalucía Challenge

Lunes, 12 Junio 2023 16:25

El golfista soriano Daniel Berná ha acabado lejos de los puestos de cabeza su participación en el Andalucía Challenge de Cádiz, que se disputó en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri.

En concreto, el jugador del Club de Golf Soria se clasificó en el puesto 58 con 290 golpes, 2 sobre par, tras cuatro jornadas en las que lo más positivo fue que logró pasar el corte gracias a una magnífica segunda vuelta.

En la que era la primera cita del Challenge Tour que se celebra esta temporada en España, Berná tuvo un comienzo muy frío que le situó con +3 una vez disputados 12 hoyos, si bien pudo enderezar el rumbo en la segunda mitad de la jornada para acabar el día con 73 golpes, 1 sobre par.

Con la amenaza de no superar el corte, la segunda vuelta fue la mejor de Berná, que comenzó el día con fuerza y mantuvo una línea regular que le permitió firmar 67 golpes (-5) para acceder así a las dos jornadas finales.

Allí, sin embargo, volvió a acusar los problemas de la jornada inaugural y presentó dos tarjetas de 74 (+2) y 76 golpes (+4) que le alejaron definitivamente de los puestos de honor.

Pese a admitir que no había estado a su mejor nivel, Daniel Berná se quedaba con el hecho de haber superado el corte en un torneo Challenge, algo siempre positivo.

“Salvo el segundo día, los demás no pateé bien y no jugué del todo bien en un campo que estaba exigente, así que no nos salieron las cosas, pero aun así, pasamos el corte, y eso es importante, puesto que seguimos estando ahí a pesar de todo”, ha explicado el jugador soriano.

Ahora, sin moverse del sur, Berná preparará su próxima gran cita, el Alps de Andalucía, que se celebra del jueves 15 al sábado 17 en Isla Canela Links, en Ayamonte (Huelva).

Un campo que ya conoce del año pasado, cuando terminó en la séptima plaza del torneo con -10, erigiéndose como el mejor español igualado con Jorge Maicas y Quim Vidal.

Por ello, el soriano admitía que el Alps de Andalucía, que reunirá a 144 jugadores, “es una buena opción” para recuperar las mejores sensaciones y “volver a estar arriba”.