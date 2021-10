Tres décadas de iniciativas Leader

Sábado, 02 Octubre 2021 07:37

En Castilla y León, la metodología Leader se ha aplicado desde sus inicios hace tres décadas y ha ido aumentando su importancia con el paso del tiempo.

Así, de ocho Grupos de Acción Local (GAL) seleccionados en Leader I (1991-1993), que aplicaron sus programas en el 14 por ciento del territorio alcanzando al 10 por ciento de la población, en el actual marco (2014-2020), han sido seleccionados 44 Grupos que aplican sus estrategias de desarrollo local en más del 98 por ciento del territorio beneficiando al 41 por ciento de la población.

Esto supone que Castilla y León se posiciona como la segunda Comunidad ¡en número de grupos seleccionados, representando más del 20 por ciento del total nacional, y la primera en cuanto a territorio beneficiado.

De eso, precisamente, se ha hablado este viernes en la jornada celebrada en La Pola de Somiedo (Asturias) organizada por la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) con motivo del 30 aniversario de la iniciativa europea Leader, estando presente la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y donde se analizaron las distintas formas de aplicación de esta metodología en los territorios.

La Comunidad es una de las que más se ajusta a la metodología Leader de desarrollo rural basada en el protagonismo, autónomo y responsable, de la población rural.

Es la propia población rural la que, organizada en Grupos de Acción Local, analiza la situación de su territorio o comarca, identifica y valora los problemas que le afectan, los prioriza, estudia las posibles soluciones, elige las que puede abordar con los recursos de que dispone o pueda recabar de los poderes públicos, diseña una estrategia para aplicarlas, ejecuta el programa estratégico y, finalmente, lo evalúa y emprende nuevos retos.

170 millones de euros

La metodología Leader tiene en Castilla y León una dotación económica que asciende a 170 millones de euros tras aumentarse los 130 millones iniciales del periodo 2014-2020 en 40 millones más para el periodo transitorio 2021 y 2022.

En este marco, por primera vez, se ha implantado un sistema de asignaciones financieras a los Grupos en base a criterios de eficacia en la ejecución de su estrategia.

Leader financia un amplio espectro de inversiones, no sólo de carácter agrario: productivas y no productivas, que tienen como nexo común el objetivo de conseguir la mejora de las zonas rurales y siempre que no superen el millón de euros de inversión.

Proyectos aprobados esta legislatura

Desde el inicio de esta legislatura, en julio de 2019, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha aprobado y firmado contratos para 1.292 proyectos, que han generado, a través de los Grupos de Acción Local, 815 empleos y permitirán mantener 4.866 puestos de trabajo en el medio rural de la Comunidad.

Las ayudas Leader, que son las que financian estos proyectos, son esenciales para las pequeñas y medianas industrias agroalimentarias de la Comunidad, pues si bien solo representan el 17% de las solicitudes de ayuda tramitadas, la inversión generada por estos proyectos supone el 39% de la inversión total en Leader.

Además, representan el 36 por ciento (más de uno de cada tres) de los empleos creados y el 48 por ciento (casi uno de cada dos) del empleo mantenido

Estos datos ponen de manifiesto, según la Junta, el dinamismo del sector y justifican la necesidad de seguir apostando por la agroalimentación dentro de esta línea de ayudas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, diseñó por primera vez un sistema de asignación de fondos públicos destinados a las Estrategias de Desarrollo Local Leader. Esta asignación se hace en base a criterios de eficacia, en función tanto del grado de ejecución a nivel de contratos con los promotores, como del nivel de pagos realizados a los mismos.

Durante el año pasado, en plena pandemia motivada por el Covid-19, los 44 GAL de Castilla y León fueron capaces de alcanzar los objetivos de eficacia y eficiencia establecidos para acceder a la tercera asignación de fondos Leader.