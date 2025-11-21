Mañueco lamenta paralización de cuentas de la Comunidad para 2026

Viernes, 21 Noviembre 2025 08:52

Por primera vez en la historia, el Gobierno autonómico ha comprobado cómo las Cortes regionales han rechazado su proyecto de ley de Presupuestos para el año siguiente. El presidente del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado la paralización de las cuentas.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este jueves las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, presentadas en bloque por los grupos de la oposición, lo que conllevará que el Gobierno autonómico tenga que prorrogar nuevamente las cuentas autonómicas a sólo unos meses de las elecciones previstas en principio para marzo.

La votación ha deparado una amplia mayoría parlamentaria contraria a seguir tramitando los presupuestos, con 47 votos sumados por los grupos del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los representantes del Grupo Mixto, mientras que han votado contra las enmiendas el PP (31) y los dos procuradores no adscritos -ex de Vox-, y se ha abstenido el procurador de Por Ávila.

El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha tomado la palabra en el Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2026, para lamentar la paralización de las Cuentas.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha lamentado que la mayoría de los grupos parlamentarios hayan optado por bloquear la tramitación de los Presupuestos para 2026, renunciando incluso a presentar enmiendas al articulado y cerrando, de este modo, cualquier vía para el diálogo y la negociación que permita aprobar estas cuentas.

El presidente de la Junta ha incidido en que estos presupuestos estaban concebidos para seguir consolidando unos servicios públicos de calidad en todo el territorio; impulsar medidas de apoyo al sector primario, familias, autónomos, jóvenes y personas mayores, así como para potenciar la inversión en los municipios de la Comunidad. `

Además, incluían medidas destinadas directamente a mejorar la vida de las personas, desde las ayudas al nacimiento y al cuidado infantil hasta los programas para favorecer el acceso a la vivienda, la bonificación de peajes o la ampliación de partidas destinadas a proyectos en el medio rural.

La ausencia de Presupuestos para 2026 limita, según ha señalado, la capacidad de dar respuesta ante los desafíos de Castilla y León y dificulta la puesta en marcha de proyectos que permitirían seguir avanzando en ese esfuerzo colectivo de situar a la Comunidad en una posición referente a nivel nacional.

La Junta de Castilla y León seguirá centrando su acción de gobierno en atender las necesidades de los castellanos y leoneses y, por ello, Fernández Mañueco ha garantizado que todas las iniciativas incluidas en estas cuentas se mantendrán como objetivos prioritarios del Ejecutivo autonómico.

Finalmente, el presidente de la Junta de Castilla y León ha apelado a la responsabilidad institucional y a una voluntad constructiva de todas las fuerzas políticas, anteponiendo el interés común.

Solo así, ha subrayado, los representantes públicos estarán a la altura de la confianza que los ciudadanos han depositado en ellos y la Comunidad podrá seguir avanzando con firmeza hacia el futuro.

Críticas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha asegurado que el PSOE dice no a los presupuestos por “responsabilidad, coherencia y la convicción de que Castilla y León merece mucho más que un presidente acabado, que utiliza una vez más a Castilla y León para cumplir las órdenes de Feijóo”.

“Son los presupuestos de indolente, cobarde y soberbio presidente que solo piensa en sí mismo”, ha remarcado Gómez durante la defensa de la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista al proyecto de presupuestos de la Comunidad.

“Decimos no porque son presupuestos de quien respalda al responsable de la mayor tragedia ambiental, forestal, social y personal, mientras da la espalda a quienes se jugaron su vida por salvar CyL. Y de quien ya ha despedido a más del 30 por ciento del operativo de incendios porque considera que mantener un operativo de incendios todo el año es un despilfarro. No, porque son los presupuestos de quien ha abandonado a nuestros pueblos. De quien ha permanecido impasible mientras CyL se desangra demográficamente y no hacen nada”, ha remachado para enumerar múltiples razones para negar el apoyo a unas cuentas que cuentan con los votos en contra de todos los grupos de la oposición porque “no piensan en Castilla y León y que no dan respuesta a las necesidades de los castellanos y leoneses”.

Por su parte, el portavoz de Vox, David Hierro, ha vuelto a mostrar el papel arrugado por el propio Mañueco hace unos meses con las propuestas rechazadas por el PP en esta comunidad -sobre inmigración y ayudas a sindicatos, entre otras-.



