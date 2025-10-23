La Junta reclama a Sanidad que corrija errores en indicadores que valoran su sistema de salud

Jueves, 23 Octubre 2025 14:44

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha reclamado al Ministerio de Sanidad la rectificación inmediata de varios indicadores clave del Sistema Nacional de Salud referidos a la valoración de la sanidad pública en la Comunidad, publicados de manera errónea en la web ministerial INCLASNS y que ofrecen una imagen distorsionada de la realidad asistencial y de la calidad del sistema de salud castellano y leonés.

El Servicio de Estudios y Estadística de la Consejería de Sanidad ha confirmado que están mal al menos cuatro tablas en las que se intercambian los datos con los de otra comunidad autónoma.

Estos errores, según el Servicio de Estudios y Estadística, afectan a la fiabilidad de los resultados y pueden tener repercusiones en la interpretación y toma de decisiones.

En concreto, se ha pedido al Ministerio de Sanidad que rectifique los datos referidos en primer lugar al 'Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público', tabla en la que Castilla y León pasa del puesto 2, que es donde está realmente en el último Barómetro Sanitario publicado, al puesto 16 de la lista, que es lo que aparece por error en los indicadores.

En segundo lugar, hay que corregir el dato relativo a 'Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia sobre su problema de salud', en el que se sitúa a Castilla y León en el puesto 14, cuando en el Barómetro Sanitario su lugar correcto es el 8.

El tercer dato que hay que corregir es el relacionado con la 'Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia de la sanidad pública', cuadro en el que el Ministerio ha situado a Castilla y León en el puesto 18 -que ocupa otra comunidad autónoma- cuando la realidad es que le corresponde el 9, según el último Barómetro Sanitario.

Y en cuarto lugar, se ha pedido al Ministerio de Sanidad la corrección del dato referido a 'Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista de la sanidad pública', ya que el error detectado ubica a la Comunidad en el puesto 18, cuando su sitio real, según las encuestas nacionales de satisfacción, es el 6.