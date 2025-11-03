La Junta convocará a los partidos políticos para dialogar sobre presupuestos 2026

Lunes, 03 Noviembre 2025 15:59

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria los días 14 y 17 de noviembre para dialogar en relación al proyecto de presupuestos de 2026 y posibilitar su aprobación.

Según el calendario aprobado por el Parlamento autonómico, previamente e los consejeros comparecerán en el Parlamento autonómico para explicar los presupuestos, del 10 y 14 de noviembre.

Será una buena oportunidad para informar con detalle del contenido de cada sección presupuestaria, aclarar dudas que pudieran plantear los grupos y acercar posiciones, según ha señalado la Junta en un comunciado.

Se trata del mayor presupuesto presentado en Castilla y León, que apuesta por duplicar las ayudas por hijo, pasando del máximo de 2.500 a 5.000 euros, y que modificará los requisitos para que todas las familias se beneficien del Bono Infantil.

Asimismo, incluye 10 millones de euros para bonificar peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71 a los conductores recurrentes y empadronados en la Comunidad.

Aumenta más del 80 por ciento, hasta los 300 millones de euros, la partida destinada a políticas de vivienda, con un esfuerzo especial para los jóvenes, y crea un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

Asimismo, prevé la fiscalidad más baja de la historia, moderada y con bajos impuestos, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejores servicios públicos.

Beneficiará a 1.400.000 contribuyentes gracias a la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF y permitirá 778 millones de beneficios fiscales a 621.000 contribuyentes en protección de la familia, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural.

Estos beneficios fiscales se han duplicado desde el año 2018.