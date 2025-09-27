La Junta apoya la promoción comercial de 78 empresas en siete ferias internacionales
En el último trimestre del año, la Consejería de Economía y Hacienda impulsará la presencia de Castilla y León en siete ferias internacionales acompañando a 78 empresas.
La Junta reafirma su compromiso con la transparencia en el Día del Acceso a la Información
La cría en cautividad del urogallo suponen esperanza para la recuperación de la especie
En octubre ANUGA, la mayor plataforma de negocios para la industria agroalimentaria, de carácter bianual que se celebra en Colonia (Alemania) e Interihotel, en Barcelona, el evento de referencia en diseño de interiores para hoteles y restaurantes.
En noviembre tiene prevista la presencia en la Web Summit Tecnológico en Lisboa (Portugal); Prowien Shanghai; Médica en Düsseldorf (Alemania) y la Big 5 Global de Construcción en Dubai.
Se cerrará el año con Rocalia en Lyon, la gran cita francesa para el sector paisajístico y referencia en piedra natural.
También están programadas otras acciones de promoción entre las que destacan el Showroom en México de Alimentos y Vinos, los Three Wine Men en Manchester y Londres y la Taste Spain Taipei y Seúl; la participación en el encuentro Raw Wine de Nueva York y en el concurso World Cheese Awards para las empresas queseras.
Por último, se van a celebrar dos misiones directas multisectoriales a Indonesia y/o Vietnam y a Perú y Colombia.
La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha promovido este mes de septiembre la presencia de 67 empresas de la Comunidad en seis ferias internacionales en sectores relativos a la alimentación y bebidas, el sector de la moda y complementos, la piedra natural en construcción, decoración y el sector del hábitat en mercados de Europa (Reino Unido, Italia y España), América (EEUU y Brasil) y Asia (Emiratos Árabes Unidos).
Castilla y León ha exportado productos por valor de 11.953 millones de euros entre enero y julio de 2025, lo que supone un leve incremento del 0,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Las importaciones también crecieron un 0,5 %, alcanzando los 9.835 millones, lo que permitió a la Comunidad mantener un superávit comercial de 2.118 millones de euros, frente al déficit nacional que se sitúa en 29.122 millones.
Las exportaciones estuvieron lideradas por el material de transporte (31,9 %) y los aparatos eléctricos (17,9 %).
Francia se mantuvo como principal socio comercial, seguido de Bélgica y Portugal.
En términos interanuales, destacaron los aumentos en exportaciones de productos del reino vegetal (10,7%) y pastas de madera (6 %), mientras que las industrias alimenticias descendieron un 7,8 %. Las importaciones crecieron especialmente en productos vegetales (22,1 %) y alimenticios (16,6 %), con una caída notable en material de transporte (-17,3 %).
Bélgica y Polonia registraron los mayores aumentos como destinos de exportación, mientras que Turquía y Marruecos sobresalieron como orígenes de importación.