La Junta actualiza la carta de servicios de atención al ciudadano

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León la orden por la que se aprueba la actualización de la Carta de Servicios al Ciudadano de las oficinas generales y departamentales y puntos de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Este documento informa sobre los servicios que tienen encomendados los órganos administrativos, las unidades y los centros y sobre los derechos de los ciudadanos y los usuarios en relación con ellos y los compromisos de calidad en su prestación.

La aprobación de esta carta de servicios para el período 2020-2023 supone el compromiso de las principales oficinas de asistencia en materia de registros autonómicas con la calidad y la mejora continua de los servicios que prestan, en un momento decisivo de cambio de cultura hacia lo digital, que se refleja en el paso de las antiguas oficinas de registro a las nuevas oficinas de asistencia en materia de registros. Las cartas contienen los compromisos y los estándares de calidad en la prestación de los servicios, así como los indicadores de gestión que permiten seguir el grado de cumplimiento de dichos compromisos.

La Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, centro directivo competente y responsable de esta actualización, plantea que la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las administraciones, si bien ha de tenerse en cuenta a aquellos ciudadanos que todavía no tienen a su alcance estas tecnologías. Esto es: la previsión de una administración digital para una ciudadanía usuaria de un entorno digital ha de conjugarse con el mantenimiento de una administración presencial, tradicional, para aquella ciudadanía que todavía no maneja o tiene acceso –por diversas circunstancias- a las nuevas tecnologías. En este contexto y para dar respuesta a todas las personas es donde encuentran su valor las oficinas de asistencia en materia de registros.

El contenido de la Carta de Servicios de las Oficinas Generales y Departamentales y de los Puntos de asistencia en materia de registros para el período 2020-2023 refleja con exactitud este momento transicional en cuanto a los servicios ofertados, los compromisos adoptados y los métodos de análisis y seguimiento; sobre todo, evidencia unos servicios autonómicos de asistencia en materia de registros responsables, accesibles, eficientes, eficaces y comprometidos con la calidad del servicio, que asumen el reto de la mejora continua y que adoptan la excelencia en el quehacer diario mediante una optimización de los recursos y la responsabilidad en la obtención de resultados.

Con la finalidad de velar por la consecución de los compromisos contenidos en la Carta de Servicios de las Oficinas Generales y Departamentales y Puntos de asistencia en materia de registros para el período 2020-2023 y de impulsar las acciones de mejora del servicio de atención al ciudadano que procedan, la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios evaluará el nivel de satisfacción de las personas usuarias de los distintos servicios que se prestan en dichas oficinas, con el fin de mejorar de forma continua su calidad mediante encuestas de satisfacción.

Estas encuestas facilitarán la recogida periódica y sistemática de opiniones y valoraciones entre los usuarios, lo que facilitará una perspectiva de calidad del servicio que se ofrece y cómo va evolucionando, de cuyo resultado se dará cuenta en un informe trimestral de seguimiento de la carta -elaborado por las oficinas involucradas-, a partir de los datos obtenidos durante el trimestre anterior.

