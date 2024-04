Gallardo celebra en el Salón de Gourmets el empuje de alimentos y vinos de Castilla y León

Lunes, 22 Abril 2024 16:25

Más de 250 empresas y 41 figuras de calidad de Castilla y León promocionan estos días sus alimentos y vinos de calidad en la feria madrileña Salón de Gourmets.

El vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan García-Gallardo, ha asistido hoy a la inauguración, donde ha celebrado la pujanza de un sector “que está tirando de nuestras exportaciones” y ha comprometido el apoyo de la Junta.

“Hemos podido comprobar cómo nuestros productos despiertan el interés del público”, ha destacado el vicepresidente, quien ha añadido: “Castilla y León es a la gastronomía lo que Hollywood a las películas; por eso quien quiera comer de cine tiene que venir a nuestra tierra”.

“Hay algo distinto en Castilla y León, en su orografía, en el clima, en el saber acumulado generación tras generación, que explica que tengamos tantos productos de tan alta calidad”, ha explicado.

La presencia institucional en el Salón de Gourmets, bajo el paraguas de la marca de calidad Tierra de Sabor, servirá para promocionar sectores como el vino, los quesos o los productos alimentarios artesanos.

El vicepresidente ha destacado que también dará a conocer los Premios Cincho, que buscan distinguir a los mejores quesos y que se van a celebrar en septiembre, los Premios Zarcillo (que reconocen a los mejores vinos) y los Premios Artesanos. Asimismo, Castilla y León celebra en el Salón de Gourmets el Campeonato de Sumilleres, durante los cuatro días que la feria está abierta, entre hoy y el 25 de abril.

Salón de Gourmets es una feria que resulta de gran atractivo para las empresas agroalimentarias de Castilla y León, ya que sirve de escaparte para las pequeñas y medianas industrias enfocadas a los productos de calidad, que son mayoría en la comunidad castellana y leonesa.

La importancia de esta feria se refleja en los 2.318 contactos comerciales realizados en la edición anterior, el 78 por ciento de ellos nacionales.

En esta ocasión, la presencia institucional de Castilla y León en el Salón de Gourmets, 1.508 metros cuadrados, iguala a la edición anterior, que fue la mayor en superficie desde el inicio de la participación institucional del Gobierno autonómico en esta feria.

Estas empresas son sólo una parte de la presencia del sector en la feria. En total, la producción agroalimentaria de calidad de Castilla y León está representada en Salón de Gourmets por más de 250 empresas y 41 figuras de calidad, prueba de la potencia agroalimentaria que representa la Comunidad en España.

Además, de las 94 empresas y 40 figuras de calidad que acuden bajo el paraguas institucional de Tierra de Sabor, otras 41 acuden con stand propio y otras 11 tienen presencia en “La Galería del Salón” y “Los Mejores de la guía”. Completan la presencia regional los stands de cinco diputaciones provinciales (Ávila, Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid) que representan a 107 empresas, y a la D.O. Cebreros, que acude a la feria dentro del stand de la Diputación de Ávila. Además, otras 76 bodegas de la Comunidad están representadas por algunos de sus vinos en el Túnel del vino.

La presencia en la feria no se limitará a la actividad expositiva, sino que está previsto un variado programa de actividades complementarias, como ha comentado el vicepresidente. Un lugar destacado, dentro del stand de Castilla y León, es el Espacio Tierra de Sabor GASTRO, donde se ofrecerán demostraciones de cocina, degustaciones y presentaciones de las empresas expositoras y se elaborarán recetas armonizadas con vinos de la Comunidad. García-Gallardo ha celebrado como un acierto que este espacio va a estar dirigido cada día por un restaurador de Castilla y León de entre los galardonados con Estrella Michelin: Restaurante Pablo (León), Cobo Estratos (Burgos), Alquimia (Valladolid) y Restaurante En la Parra (Salamanca).

Sumilleres

Además, por sexto año consecutivo, en el marco de la feria, se va a celebrar la 29 edición del campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor, organizado por el Grupo Gourmets con la colaboración técnica de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres.

Esta edición del campeonato va a contar con la colaboración de Tierra de Sabor como protagonista para la promoción del sector vitivinícola, junto con el copatrocinio de la bodega Protos.

Entre las actividades previstas destaca la masterclass de Diego González, ganador del Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor 2022, quien hablará los “Grandes vinos de pequeños territorios de Castilla y León” el miércoles día 24.

En la sesión se catarán siete vinos procedentes de la D.O. Arlanza, D.O. Arribes, D.O.P Sierra de Salamanca, D.O.P. Cebreros, D.O. Tierra del vino de Zamora, D.O.P. Valtiendas, y D.O.P. Valles de Benavente.

Al igual que en la edición anterior, Tierra de Sabor va a participar en los talleres infantiles que se van a impartir en la feria.

Esta acción se alinea perfectamente con uno de los objetivos específicos del nuevo Plan Estratégico de Tierra de Sabor de establecer un vínculo sólido entre la marca «Tierra de Sabor» y la salud, a través de la alimentación, la actividad física y la práctica deportiva, especialmente con la población infantil.

Cada día se van a celebrar 4 talleres con 50 niños centrados en los 'desayunos saludables Tierra de Sabor', que serán dinamizados por la dietista y nutricionista Gloria Hernández.

La presencia en la feria es uno de los instrumentos de difusión de la marca de calidad Tierra de Sabor, que da cobertura a cerca de 6.000 productos elaborados por 900 industrias y empresas agroalimentarias de Castilla y León.

Buena parte de los asistentes al Salón Gourmets cuentan con el distintivo del corazón amarillo.