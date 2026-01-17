Castilla y León realiza nuevo censo de aves acuáticas invernantes para conocer su estado de conservación

Sábado, 17 Enero 2026 11:07

La Junta llevará a cabo a lo largo de esta semana el censo anual de aves acuáticas invernantes en Castilla y León, un seguimiento esencial para conocer el estado de conservación y la importancia de las zonas húmedas de la Comunidad

En el último censo completo, realizado en enero de 2025, se contabilizaron 72.801 ejemplares de 52 especies diferentes en 452 localidades

Las cinco especies más abundantes fueron el ánade azulón, la grulla común, la avefría europea, la cerceta común, y el cuchara común, que representaron el 70,5% del total de aves detectadas en el censo del año 2025

El programa de censos de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas permite obtener una imagen fija de cada una de las especies y poblaciones de aves acuáticas en Castilla y León y contribuye a poner de relieve la importancia de las diferentes zonas húmedas de la Comunidad para la invernada de aves acuáticas.

El Censo Internacional de Aves Acuáticas (IWC) coordinado por la organización Wetlands International se desarrolla anualmente desde 1967 durante el mes de enero en humedales de todos los continentes.

Este periodo coincide con la concentración invernal de numerosas especies, lo que permite obtener recuentos más fiables.

En Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio coordina este seguimiento, integrado en el Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León.

En el censo de 2025 participaron más de 275 personas, entre agentes medioambientales, celadores de Medio Ambiente y técnicos de los Servicios Territoriales, junto con el apoyo de personal técnico de la Fundación del Patrimonio Natural. Las fechas establecidas para el año 2026 se sitúan entre el 9 y el 21 de enero, siendo prioritarios los días 17, 18 y 19 de enero.

El aspecto más relevante de este programa es su capacidad para proporcionar tendencias de poblaciones de aves a medio y largo plazo, mediante la recogida de datos de forma estandarizada y periódica: recuentos efectuados con la misma metodología y en los mismos sitios cada año. De esta forma, se dispone de información sobre la evolución de las poblaciones de aves acuáticas y su estado de conservación, así como su distribución, teniendo en cuenta que esta información es crucial para su gestión y conservación.

Además, los censos de aves acuáticas invernantes se han convertido en un instrumento fundamental para el conocimiento y valoración de sus hábitats, los humedales, que son objeto de atención preferente por su fragilidad y singularidad.

Por último, este tipo de datos son necesarios para informar acerca del cumplimiento por parte de España de compromisos internacionales, tales como la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres y el Acuerdo sobre la conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas (AEWA) del Convenio de Bonn, al tiempo que permite disponer de información aplicable a los compromisos estatales de seguimiento de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y nutrir de información al Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Menos ánsares comunes y porrones europeos, pero más tarros blancos y garcetas grandes

Según los datos del censo de enero de 2025, un total de 72.801 aves acuáticas pertenecientes a 52 especies invernaron en las 452 localidades muestreadas en el anterior censo realizado durante enero de 2025. Este resultado supone un descenso en la abundancia del 6,3% (4.899 ejemplares) con respecto a los resultados obtenidos en enero de 2024 y un 9.8% más si comparamos con el promedio de los últimos doce años (66.305 ejemplares para el periodo 2014-2025)

Las principales zonas húmedas por provincia donde se concentraron casi la mitad de los ejemplares detectados fueron: las lagunas de Villafáfila (Zamora) con 11.210 aves, el azud de Riolobos (Salamanca) con 10.801 aves, las lagunas de La Nava, Boada y Pedraza en Tierra de Campos (Palencia) con 4.782 aves, el embalse del Ebro (Burgos) con 4.781 aves, la laguna del Hoyo (El Oso) (Ávila) con 2.482 aves, la balsa de Santa Cristina (León) con 1.191 aves, el embalse de Cuerda del Pozo (Soria) con 524 aves, el embalse de San José (Valladolid) con 471 aves y laguna de la Iglesia (Segovia) con 464 aves.

Por grupo taxonómico, los tres grupos más numerosos fueron: el orden Anseriformes (patos y afines) con 42.811 ejemplares de 18 especies, representando el 55,1% del total de las aves censadas. Las limícolas y gaviotas (orden Charadriformes) con un total con 12.470 ejemplares (17,1%) y los Gruifomes (fochas y grullas) con 9.883 ejemplares que representan el 13,6% del total. Las cinco especies más abundantes fueron el ánade azulón, la grulla común, la avefría europea, la cerceta común, y el cuchara común, que representaron el 70,5% del total de aves detectadas en el censo del año 2025. Además, se han detectado especies poco habituales o escasas como el morito común o la serreta chica.