Sanidad reduce un 40 por ciento en la demora media quirúrgica durante la legislatura

Sábado, 17 Enero 2026 13:16

La demora media estructural para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos de Castilla y León se situó a 31 de diciembre de 2025 en 87 días. Son 57 días menos que los 144 registrados en diciembre de 2021 cuando el consejero Alejandro Vázquez se hizo cargo de la Consejería de Sanidad, según refleja el último balance trimestral de listas de espera en los hospitales de Sacyl.

El número de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural se ha situado a finales del año 2025 en 24.786, frente a los 42.107 de diciembre de 2021, con un descenso global esta legislatura de un 41,1 por ciento.

Ocho de los catorce hospitales de Sacyl tienen una demora media inferior al global de 87 días, destacando el Complejo Asistencial Universitario de Palencia con 34 días o el Hospital Clínico Universitario de Valladolid con 38.

Por especialidades, las que más pacientes suman en el último trimestre del año pasado para una intervención son traumatología, con 7.647, cirugía general y digestivo, con 4.304, y oftalmología, con 3.759. Las que menos son cirugía cardiaca, con 114, y cirugía torácica, con 78 pacientes.

Por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 31 de diciembre de 2025 han sido los siguientes: cataratas (2.709 pacientes), hernia inguinal (1.116), artrosis de rodilla (1.044), y deformidades adquiridas de los dedos (930).

En cuanto al criterio de prioridad para ser intervenido -uno de los parámetros más importante a la hora de analizar las listas de espera-, en el nivel 1, es decir, con indicación clínica de ser operados antes de 30 días dada su patología, hay registrados 738 pacientes, con una demora media de 12 días, y ningún paciente ha superado los 30 días en la fecha de corte.

En prioridad 2 (máximo idóneo de 90 días para pasar por quirófano) había en el plazo analizado un total de 4.057 pacientes, con una demora media de 74 días. En prioridad 3 -plazo hasta 180 días- se han registrado en diciembre un total de 19.991 pacientes, con una demora media de 93 días.

Consultas externas

En cuanto a los datos referidos a demoras para una consulta externa hospitalaria, el balance a final de diciembre de 2025 indica que la espera media estructural se ha situado en 89 días.

El registro de listas de espera en los hospitales de Sacyl refleja un total de 185.367 consultas externas en espera estructural a finales de año, frente a las 211.862 de finales de 2022.

Pruebas diagnósticas

El número total de pruebas pendientes en técnicas diagnósticas en los hospitales de Sacyl, en el periodo considerado, se ha situado así: el TAC suma 2.948 pruebas pendientes; la resonancia magnética 4.115 pruebas; las ecografías 10.479; y las mamografías pendientes suman 464.

La espera media estructural de los pacientes pendientes de pruebas diagnósticas a 31 de diciembre queda de la siguiente manera: el TAC 49 días de demora media; la resonancia magnética, 80; la ecografía, 118 días; y las mamografías, 42.