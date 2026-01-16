La Junta refuerza el sistema de Emergencias de la Comunidad

Viernes, 16 Enero 2026 20:14

La Junta de Castilla y León ha invertido 8,5 millones más en el reforzar el sistema de Emergencias de la Comunidad en personal técnico, estructura central y provincial y medios de tierra y aéreos, con el fin de aumentar las capacidades de prevención y respuesta inmediata ante emergencias y sucesos de protección civil.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha visitado la ampliación de las instalaciones del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, que permitirá asumir los nuevos requerimientos del incremento de personal del Centro Coordinación de Emergencias Autonómico.

También presentó los dos primeros vehículos de intervención logística rápida APOLO, de un total de 11 de que se dotará el sistema.

Este refuerzo del sistema permitirá mejorar la coordinación de los recursos de emergencia, optimizar los tiempos de respuesta y reforzar la capacidad de análisis y planificación, contribuyendo a una atención más eficaz y segura de las situaciones de riesgo y por tanto dar más seguridad a la población.Todas las actuaciones suponen incrementar la inversión del sistema en 8.500.000 euros.

Refuerzo de la estructura técnica de las Emergencias de Castilla y León

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) tiene como misión principal prestar apoyo técnico, tanto de forma preventiva como durante la gestión de emergencias y situaciones de protección civil, a los servicios intervinientes y a los directores de los planes de emergencia, de acuerdo con la normativa vigente.

Además de las grandes emergencias, desde el centro se gestionan diariamente incidentes relacionados con actividades en el medio natural, turismo, transporte de mercancías peligrosas, fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, incendios y actuaciones de coordinación con otras comunidades autónomas y organismos estatales.

Este centro está integrado por técnicos especialistas en distintas materias afectantes a posibles emergencias, que tiene una especial relevancia tanto preventiva, evaluando variables y parámetros que proporcionan distintas fuentes de información propias y externas (Aemet, Confederaciones Hidrográficas, servicios meteorológicos, incluidos los propios) a fin de determinar posibles eventos que puedan producir riesgos de protección civil a fin de poner en marcha los avisos, alertas tempranas y disposición de medios necesarios, como en la gestión de las grandes emergencias o incidentes de protección civil.

La labor de refuerzo de las Emergencias conlleva, en personal y estructura: