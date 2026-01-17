UGT logra que cáncer de un trabajador sea reconocido judicialmente como enfermedad laboral

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha puesto fin de manera definitiva “a un largo y complejo procedimiento judicial”, en palabras de UGT, iniciado en 2018, confirmando que la incapacidad permanente total de un trabajador de Lingotes Especiales deriva de una enfermedad profesional causada por la exposición continuada a productos químicos cancerígenos en su puesto de trabajo.

La sentencia del TSJ, desestimó los recursos interpuestos tanto por la empresa como por la Mutua Montañesa y ratifica las resoluciones previas del Juzgado de lo Social nº 4 de Valladolid, que ya en diciembre de 2019 reconoció el origen profesional de la patología, así como las posteriores resoluciones judiciales dictadas tras la intervención del Tribunal Supremo.

UGT ha explicado que el procedimiento se ha prolongado durante más de seis años, desde el inicio del expediente administrativo y la posterior vía judicial, “obligando al trabajador a afrontar sucesivos recursos y dilaciones pese a que los tribunales han confirmado de forma reiterada la existencia de una relación directa entre la enfermedad y las condiciones de trabajo”.

Pero, al fin, las resoluciones judiciales consideran probado que, durante décadas de actividad laboral en distintas secciones de la empresa —especialmente en machería y acabados—, el trabajador estuvo expuesto de forma habitual a aminas, resinas, limpiametales y otros contaminantes químicos, entre ellos sustancias como dimetilformamida, dimetiletilamina y fenol, recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006 por su potencial cancerígeno.

De hecho, los tribunales han concluido que concurren todos los elementos exigidos legalmente —diagnóstico, agente y actividad— para aplicar la presunción legal de enfermedad profesional, descartando que otros factores personales alegados puedan romper el nexo causal con la exposición laboral.

Por eso, desde la Sección Sindical de UGT FICA en Lingotes Especiales han valorado “muy positivamente” este fallo definitivo, ya que “supone un reconocimiento a una larga lucha en defensa de la salud laboral y de los derechos del trabajador, así como un respaldo a la labor sindical desarrollada en la empresa”.

Además, este caso pone de manifiesto el elevado coste personal y temporal que soportan las personas trabajadoras cuando se cuestiona de forma sistemática el origen profesional de enfermedades graves, y considera que esta sentencia firme constituye un precedente relevante para el conjunto del sector industrial y de la fundición.



